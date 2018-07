Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hat erstmals eine Größenordnung für ein zweites Hilfspaket für Griechenland genannt. Den Refinanzierungsbedarf für 2012 bis 2014 bezifferte der CDU-Politiker nach Angaben aus Koalitionskreisen mit 90 Milliarden Euro. Zudem sprach sich der Minister für eine sanfte Umschuldung aus, bei der Griechenland ein Zahlungsaufschub vor seinen Geldgebern gewährt würde.

Damit und mit einer zweiten Finanzspritze soll dem von Zahlungsunfähigkeit bedrohten Land eine Atempause verschafft werden. In einem eindringlichen Appell an die Euro-Partner und den Internationalen Währungsfonds (IWF) verlangte Schäuble zudem die Einbindung auch privater Geldgeber bei weiteren Hilfen.

Die Troika aus EU, Europäischer Zentralbank und IWF hatte in ihrem Prüfbericht festgestellt, dass das Land nicht ohne weitere Hilfen über die Runden kommen wird. Weil Griechenland nicht in der Lage sei, 2012 selbst wieder am Kapitalmarkt Geld aufzunehmen, reichten die bisherigen Hilfen nicht. Die nächste Kredit-Tranche könne nicht ausgezahlt werden, bevor das Problem der Unterfinanzierung gelöst sei, hieß es in dem Bericht.

Bundeskanzlerin Angela Merkel stellte sich hinter die Forderung Schäubles, private Gläubiger im Rahmen einer sanften Umschuldung einzubinden: "Ich rate, dieses Element aufzunehmen. Es muss ein privater Beitrag geleistet werden", sagte Merkel nach Angaben von Teilnehmern vor der Unionsfraktion. Die Bundeskanzlerin und Schäuble hatten in den Regierungsfraktionen um Unterstützung für neue Hilfen an Griechenland geworben.

Eine harte Umschuldung des Landes, bei der Gläubiger auf Forderungen ganz verzichten müssten, ist nach Aussage der Kanzlerin dagegen keine Option. Man könne nicht absehen, welche Folgen so ein Schritt für andere Euro-Länder wie Spanien und Belgien auslösen könnte. "Lasst diese Länder auf die Beine kommen", sagte die CDU-Chefin.

Umschuldung Sanfte Umschuldung Umschuldung durch Zahlungsaufschub – im Rahmen einer sanften Umschuldung würden die Rückzahlungsfristen für griechische Staatsanleihen und die 110 Milliarden Euro schweren Hilfskredite von IWF und EU verlängert. Denkbar wäre auch, zusätzlich den Zinssatz für die Hilfen erneut zu senken. Griechenland bekommt so mehr Zeit, seinen Haushalt zu sanieren. Auch andere Transaktionen wären möglich, etwa der Umtausch von Staatsanleihen in sichere Papiere, allerdings mit einem Abschlag. Ob das auch die privaten Gläubiger betrifft, ist unklar. Solch eine Umschuldung wäre für sie eher verkraftbar als eine harte Umschuldung. Aber: Die über Jahre angehäuften Staatsschulden müssten auf einen Schlag mit Garantien unterlegt werden, wofür letztlich die Steuerzahler in anderen Ländern haften müssten. Harte Umschuldung Umschuldung durch Forderungsverzicht – im Rahmen einer harten Umschuldung, auch Schuldenschnitt oder "Haircut" genannt, müssten die Gläubiger im Rahmen eines Schuldenabkommens auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten. Griechenland wäre damit schlagartig einen Teil seiner Schulden von mehr als 330 Milliarden Euro los, die Gläubiger aber würden Verluste machen. Griechenlands Kreditwürdigkeit am Finanzmarkt wäre nachhaltig angeschlagen, der Zugang zu frischem Geld verbaut. Dieser Effekt könnte allerdings auch auf andere angeschlagene EU-Staaten wie Irland oder Portugal übergreifen. Die Gläubiger sind vor allem Banken aus Griechenland und anderen Euro-Ländern – ihnen drohen milliardenschwere Verluste, was wiederum eine neue Finanzkrise auslösen könnte.

Auch der luxemburgische Finanzminister Jean-Claude Juncker bezifferte den zusätzlichen Bedarf für Griechenland bei 90 Milliarden Euro. Die geplanten Privatisierungen sollten für ein Drittel der derzeit benötigten Finanzmittel ausreichen und 30 Milliarden Euro einbringen, teilte Juncker nach einer Telefonkonferenz der Finanzminister der Euro-Zone mit. Zugleich forderte er eine "Neubelebung" der griechischen Anstrengungen zur Beilegung der Schuldenkrise. "Wir erkennen den von der griechischen Regierung bislang erreichten bedeutsamen Fortschritt an", sagte Juncker. Weitere Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung seien aber nötig.

Griechenland wurden vor rund einem Jahr internationale Notkredite über insgesamt rund 110 Milliarden Euro zugesprochen. Dennoch kann das Land seinen Schuldenberg von mehr als 350 Milliarden Euro bisher nicht wie vereinbart abtragen. Die EU prüft daher derzeit ein neues Hilfspaket. Eine Entscheidung darüber könnten die EU-Finanzminister am 20. Juni oder aber die Staats- und Regierungschefs beim anstehenden EU-Gipfel am 23. und 24. Juni treffen.