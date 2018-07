Deutschlands Wirtschaft hat Milliarden-Aufträge aus China erhalten: Während der ersten Regierungskonsultationen wurden Verträge über mehr als 15 Milliarden Dollar (über 10,4 Mrd Euro) geschlossen, sagte Chinas Ministerpräsident Wen Jiabao bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).

Airbus-Chef Thomas Enders unterzeichnete eine Kaufvereinbarung über 88 Mittelstrecken-Maschinen aus der A320-Familie mit der chinesischen Flugzeug-Holdinggesellschaft CAS. Davon gehen 42 Flugzeuge an die Leasing-Sparte der chinesischen Großbank ICB. Laut Preisliste hat der Gesamtauftrag ein Volumen von etwa 7,5 Milliarden US-Dollar (5,3 Milliarden Euro). Allerdings sind in der Branche Rabatte im zweistelligen Prozentbereich üblich.

Der Automobilhersteller Daimler darf seine Pkw-Produktion in China ausweiten und ein neues Motorenwerk bauen. In die Projekte fließen nach Konzernangaben rund zwei Milliarden Euro. "Mit diesem Rahmenvertrag stellen wir entscheidende strategische Weichen, um am Wachstum des Schlüsselmarktes China langfristig und maßgeblich teilzuhaben", sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche.

Noch in diesem Jahr soll die Fertigung des kleinen Geländewagens GLK in China starten. Ab 2013 sollen dann drei Modelle der neuen Kompaktwagen-Familie von Daimler auch in China vom Band laufen. Gleichzeitig soll den Plänen zufolge die lokale Motorenproduktion anlaufen. Das Motorenwerk wird auf eine Jahreskapazität von 250.000 Stück ausgelegt. Der Markt für Premium-Kompaktfahrzeuge wird laut Daimler von 770.000 Wagen im vergangenen Jahr bis 2020 auf mehr als zwei Millionen Stück anschwellen.

Auch Europas größter Autobauer Volkswagen wird weitere Autofabriken in China errichten. Die neuen Standorte entstehen im ostchinesischen Yizheng gemeinsam mit dem Partner Shanghai Volkswagen und im südchinesischen Foshan mit dem Joint Venture FAW-Volkswagen. VW-Chef Martin Winterkorn sagte bei der Vertragsunterzeichnung im Kanzleramt in Berlin, China sei heute schon der weltweit größte Auto-Absatzmarkt und werde auch weiterhin wachsen. VW setze dabei auf umweltfreundliche Modelle und den Ausbau seiner lokalen Produktionskapazitäten.

In den beiden neuen VW-Werken sollen jeweils 300.000 Autos im Jahr vom Band laufen. Die Produktion soll 2013 beginnen. Mittelfristig will der VW-Konzern die Fertigungskapazität auf jährlich drei Millionen Fahrzeuge erhöhen. 2010 hatte der VW-Konzern in China 1,9 Millionen Autos ausgeliefert.

Siemens will in China auf den Zukunftsfeldern Energieeinsparung, Elektromobilität und moderne Verkehrssysteme weiter vorankommen. Mit der Chinesischen Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission wurde nach Angaben des Konzerns eine weitere enge technologische Zusammenarbeit vereinbart. Dazu unterzeichnete Siemens-Chef Peter Löscher ein Rahmenabkommen.

Deutschland ist Chinas größter europäischer Handelspartner. Das gilt insbesondere für die Bereiche Maschinenbau, Autoindustrie, Chemie und Umwelttechnologien. Damit bringe die deutsche Industrie ideale Voraussetzungen mit, um die Modernisierung der chinesischen Volkswirtschaft zu unterstützen, sagte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI). Notwendig seien jedoch auch der Abbau von Marktzugangsbeschränkungen und die Schaffung fairer Wettbewerbsbedingungen.