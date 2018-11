1/7

Am Fuße des Himalaya, in einer 200 Kilometer langen und bis zu 20 Kilometer breiten Gebirgskette, befinden sich die größten Salzbergwerke der Welt, die "Salt Range" Pakistans. Auch im Süden des Landes, wie hier nahe der Stadt Karachi, gibt es größere Salzvorkommen. Pakistan deckt damit nicht nur seinen eigenen Bedarf, sondern exportiert auch einen Teil des Industriesalzes ins Nachbarland Indien und den Rest der Welt. Der Fotograf Akhtar Soomro hat die Salzfelder in der Nähe der Millionenstadt Karachi besucht. Ein Mann stellt seine Tasche ab, bevor er mit der Salzgewinnung in einem Salzfeld beginnt. Das Meerwasser verdunstet in der Sonne; zurück bleiben die Salzkristalle.