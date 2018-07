Bei ihrem ersten Treffen in Paris haben sich die Landwirtschaftsminister der zwanzig großen Industrie- und Schwellenländer (G 20) auf einen Plan geeinigt, mit dem Preisschwankungen bei Lebensmitteln eingedämmt werden sollen. Der französische Landwirtschaftsminister Bruno Le Maire stuft die beschlossenen Pläne hoch ein: "Wir legen die Grundlagen der neuen weltweiten Landwirtschaft."

Zu den Beschlüssen der Minister gehört der schnellstmögliche Ausbau einer internationalen Datenbank, das sogenannte Landwirtschaftliche Marktinformationssystem (Amis). Die Datenbank soll die Produktion und Lagerbestände von Reis, Mais, Weizen und Sojabohnen erfassen. Allerdings können etwa Privatbetriebe ihre Angaben auf freiwilliger Basis eingeben. Insbesondere Indien und China hatten sich dagegen gewehrt, ihre Lagerbestände offenzulegen. Landwirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU) nennt die Bereitschaft der Staaten zu einer solchen Datenbank einen "riesigen Fortschritt". Laut Aigner sind die Beschlüsse ein "klares Signal" für mehr Offenheit an den Agrarmärkten.

G-20-Agrar-Aktionsplan Produktion Der Aktionsplan der G-20-Agrarminister umfasst fünf Punkte. Der erste: Die landwirtschaftliche Produktion soll durch mehr Investitionen und mehr Forschung in der Landwirtschaft erhöht werden. Damit sind die Minister nicht besonders kreativ. Zwar erwähnen sie die Notwendigkeit, Ernteverluste und Verschwendung zu reduzieren. Das ist wichtig: Etwa ein Drittel aller global produzierten Nahrungsmittel landet im Müll. Doch darüber, was gegen die Verschwendung zu tun sei, verlieren die Minister kaum ein Wort. Lieber konzentrieren sie sich auf die Frage, wie Investitionen gefördert werden könnten. Die Menschenrechtsorganisation FIAN kritisiert das: Meist gehe es um Investitionen in großem Maßstab, die oft mit Landraub einher gingen, sagt ihr Agrarexperte Roman Herre. Damit nehme man der lokalen Bevölkerung die Existenzgrundlage, statt ihr Leben zu verbessern. Transparenz Künftig soll ein globales Agro-Marktinformationssystem (Amis) die verfügbaren Daten der G-20-Staaten zur landwirtschaftlichen Produktion, zu den Lagerbeständen und zum Verbrauch sammeln und allen Beteiligten zugänglich machen. Andere Länder und private Unternehmen sind eingeladen, ihre Daten ebenfalls beizutragen. Auch Wettervorhersagen sollen verbessert werden. So will man das Risiko senken, dass es zu unerwarteten Preisschwankungen kommt. AMIS soll bei der Welternährungsorganisation FAO in Rom angesiedelt sein. Das Vorhaben ist relativ detailliert dargestellt, die G-20-Minister unterstützen es klar. Die Entwicklungsorganisation Oxfam bewertet AMIS als einen "Lichtblick" des Agrarministertreffens, drängt aber darauf, "adäquate und zeitnahe Informationen über die Lagerbestände der großen Getreidehändler einzufordern", statt diese nur zur Mitwirkung einzuladen. Nothilfe In Krisenfällen soll künftig eine schnellere Nothilfe möglich sein ("schnelles Reaktionsforum"), aufbauend auf den Daten des Marktinformationssystems Amis und eingebettet in die institutionelle Struktur der Vereinten Nationen. Die Ziele, Prinzipien und die Arbeitsweise des "Schnellen Reaktionsforums" sind im Aktionsplan relativ genau ausgearbeitet. Oxfam bewertet die Pläne positiv. Zudem steht im Aktionsplan, die internationalen Agrarmärkte sollten künftig weiter liberalisiert und die Doha-Runde der WTO vorangetrieben werden. Das richtet sich vor allem gegen die USA. Sie schützen ihre Landwirte und verweigern sich bislang einer Öffnung ihres internen Agrarmarktes für ausländische Produkte. Im Fall von Hungersnöten sollen Exporte nicht beschränkt werden. Risikomanagement Unter der Führung der Weltbank sollen Bauern künftig die Mittel erhalten, um sich gegen Produktionsrisiken abzusichern. Gedacht ist an Kredite, Versicherungen oder Garantien. So sollen allzu heftige Preissprünge vermieden werden. Partner der Weltbank ist die Investmentbank J.P. Morgan. Spekulation Der Spekulation einen Riegel vorschieben: Das war das erklärte Ziel von Nicolas Sarkozy, dem französischen Präsidenten. Das ist wichtig, stimmen die Agrarminister zu – und überlassen alles Weitere ihren Kollegen, den Finanzministern. Ein mageres Ergebnis. Beobachter werten das als Rückschlag für die französische G-20-Präsidentschaft: Frankreich hatte die Bekämpfung von Spekulationen an den Rohstoffmärkten zu einem Schwerpunkt seiner Arbeit erklärt. Die britische Landwirtschaftsministerin Caroline Spelman hingegen betonte auf dem G-20-Treffen, die Rolle spekulativer Geschäfte dürfe nicht überschätzt werden. "Der zentrale Grund für die Preisschwankungen ist das knappe Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage", sagte sie. "Der beste Weg zur Stabilisierung der Preise ist, mehr Lebensmittel zu produzieren und mehr Transparenz zu schaffen, damit die Leute wissen, wo Lebensmittel produziert und gelagert werden."

Des Weiteren sind sich die Minister einig, die landwirtschaftliche Produktion zu erhöhen und insbesondere in Krisenzeiten enger zusammenzuarbeiten. Exporte sollen im Fall von Hungersnöten nicht begrenzt werden.

Außerdem sollen die Spekulationen an den Agrarmärkten stärker reguliert werden – im Prinzip. Auf konkrete Regeln für Warentermingeschäfte konnten sich die Agrarminister nämlich nicht einigen. Stattdessen fordern sie ihre Kollegen, die Finanzminister, auf, sich des Themas anzunehmen.

Dabei sind sich wichtige G-20-Mitglieder in der Sache nicht einig. Für härtere Regeln bei Derivate-Geschäften an den Rohstoffmärkten setzt sich besonders Frankreich ein. Das Land hat noch bis Ende des Jahres den G-20-Vorsitz. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy macht die Spekulationen an den Rohstoffmärkten für die starken Schwankungen von Lebensmittelpreisen in den vergangenen Monaten verantwortlich. Großbritannien hält dagegen das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage für den entscheidenden Faktor. Eine Marktregulierung lehnt das Land, das mit London über den wichtigsten Finanzplatz Europas verfügt, deshalb ab. Allerdings fällt eine solche Regulation in die Zuständigkeit der Finanzminister.

Ein Streitthema wurde von den Ministern weitgehend außer Acht gelassen: der vor allem aus Mais und Zuckerrohr hergestellte Biosprit. Die Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (OECD) und die Welternährungsorganisation (FAO) schätzen, dass im Jahr 2020 30 Prozent der Zuckerrohrernte zu Biosprit verarbeitet werden. Hilfsorganisationen hatten im Vorfeld des Treffens Regelungen zum Biosprit gefordert. Dagegen sperren sich aber große Produzentenländer wie die USA.

Die Lebensmittelpreise sind in diesem Jahr auf ein Rekordhoch geschossen. Ungefähr eine Milliarde Menschen auf der Erde haben derzeit nicht genug zu essen.