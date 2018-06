Mario Draghi wird neuer Präsident der Europäischen Zentralbank. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben den Italiener am zweiten Tag ihres Gipfeltreffens in Brüssel ernannt. Draghi tritt die Nachfolge von Jean-Claude Trichet an. Im November soll er das Amt für acht Jahre übernehmen.

Die Ernennung sollte ursprünglich am Donnerstag stattfinden, war jedoch auf den Freitag verschoben worden. Es gab Streit zwischen Frankreich und Italien: Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy hatte gefordert, dass Rom nach der Ernennung Draghis auf den Sitz im EZB-Direktorium verzichtet, den bisher der Italiener Lorenzo Bini Smaghi innehat. Auf diesen Sitz soll ein Franzose rücken, weil Paris sonst nach dem Ausscheiden von EZB-Präsident Jean-Claude Trichet überhaupt nicht mehr in der EZB-Führung vertreten wäre. Bini Smaghi hatte einen freiwilligen Verzicht zuvor abgelehnt. Nun wird er seinen Platz bis zum Jahresende räumen.

Mit der Wahl Draghis werde die politische Autonomie der Zentralbank gewahrt, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie ist zufrieden mit der Neubesetzung: "Ich freue mich, dass Mario Draghi der neue Präsident der EZB sein wird. Ich glaube, dass damit ein sehr positives Signal für die Unabhängigkeit und Stabilitätsorientierung der EZB gesetzt wurde", sagte sie.

Am ersten Gipfeltag hatten die Regierungschefs dem krisengeschüttelten Griechenland neue Milliardenhilfen zur Abwendung des Staatsbankrotts angeboten. Als Vorbedingung muss das Parlament in Athen das Spar- und Privatisierungsprogramm der Regierung billigen.

Bei dem Treffen billigten die EU-Chefs außerdem den Beitritt Kroatiens als 28. Mitgliedsland der EU. Der Termin dafür ist voraussichtlich Juli 2013.