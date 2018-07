Inhalt Seite 1 — Papandreou muss auch im eigenen Lager kämpfen Seite 2 — Korruption und Steuerhinterziehung Auf einer Seite lesen

Mit den 155 Stimmen der sozialistischen Regierungsfraktion hat das Parlament Ministerpräsident Giorgos Papandreou am frühen Mittwochmorgen das Vertrauen ausgesprochen . Die Oppositionsparteien stimmten mit Nein.



Premier Papandreou appellierte wenige Minuten vor der Abstimmung noch einmal an die anderen Parteien, angesichts der Herausforderungen zu einer gemeinsamen Linie zu finden. Es sei eine historische Pflicht, den drohenden Staatsbankrott abzuwenden. Das Land stehe vor harten Verhandlungen mit seinen europäischen Partnern und müsse Geschlossenheit zeigen.

Die Debatte zeigte aber einmal mehr, wie gespalten die politische Klasse des Landes ist . Zeitweilig verließen die Abgeordneten der konservativen Opposition aus Protest gegen eine Rede des sozialistischen Vizepremiers geschlossen den Plenarsaal. Trotz der existenzbedrohenden Krise des Landes finden die Parteien keine gemeinsame Linie.



Die schwierigste Prüfung steht Papandreou jetzt noch bevor: Bis Ende Juni muss er das neue Spar- und Privatisierungsprogramm durchs Parlament bringen – gegen erhebliche Widerstände nicht nur der Opposition, sondern auch in der eigenen Partei.

Der sozialistische Premier hatte am vergangenen Freitag sein Kabinett umgebildet . Wichtigste Änderung: Papandreou löste seinen Finanzminister Giorgos Papakonstantinou ab, der wegen seines strikten Sparkurses auch in der eigenen Partei abgelehnt wird. Neuer Chef im Finanzressort wurde der bisherige Verteidigungsminister Evangelos Venizelos, der zugleich das Amt eines Vizepremiers versieht.

Davon, dass die Sparmaßnahmen durchkommen, hängt sehr viel ab: für Papandreou, für Griechenland und für die Währungsunion. Nur wenn das Athener Parlament den Gesetzentwurf passieren lässt, wollen die Euro-Finanzminister bei ihrem Sondertreffen am 3. Juli die nächste Rate der Hilfskredite für Griechenland bewilligen – zwölf Milliarden Euro, die Athen dringend braucht. Bleibt das Geld aus, wird Griechenland bereits Mitte Juli zahlungsunfähig. Welche Konsequenzen das für das Land, die anderen Schuldenstaaten und die Zukunft der gemeinsamen Währung hätte, kann man sich noch nicht ausmalen.





Dieses Horrorszenario scheint die konservative Opposition und ihren Führer Antonis Samaras aber nicht zu schrecken. "Wir werden gegen das Programm stimmen, denn es wird nicht funktionieren", kündigte Samaras an – trotz aller Appelle seiner konservativen Parteifreunde in Europa, endlich die Konsolidierungsbemühungen mitzutragen.



Der erhoffte Regierungssturz ist Samaras immerhin nicht geglückt, Papandreou hat die mitternächtliche Abstimmung gewonnen. Das Land ist damit vorerst nicht ins Chaos gestürzt sondern hat seine Chance gewahrt – fürs Erste.

Der neue Finanzminister Evangelos Venizelos trifft Mittwoch früh die Toika, wie man die Delegationschefs der EU-Kommission, des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europäischen Zentralbank (EZB) in Athen nennt. Venizelos muss mit ihnen über die Einzelheiten der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2015 reden. Am Nachmittag trifft sich das Kabinett, um über das Konsolidierungspaket zu beraten.

Die Zielmarken stehen fest: In diesem Jahr soll Griechenland das Haushaltsdefizit auf 7,4 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt (BIP) begrenzen, um die Defizitquote bis 2015 schrittweise auf ein Prozent zu drücken. Das erfordert ein Konsolidierungsvolumen von rund 28 Milliarden Euro, was immerhin 13 Prozent des aktuellen BIP entspricht. Davon muss der Finanzminister bereits in den verbleibenden sechs Monaten dieses Jahres rund 6,5 Milliarden umsetzen. Das sind die Eckdaten.

Wie Venizelos diese Vorgaben erreicht, ist ihm weitgehend selbst überlassen. Aber die Troika will sich vergewissern, dass die Finanzplanung realistisch ist. Da hat es in der Vergangenheit bereits böse Überraschungen gegeben. Der jetzt abgelöste Finanzminister Papakonstantinou setzte die Steuereinnahmen viel zu hoch an und überschätzte die Sparpotenziale.