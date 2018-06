Das Handwerk sucht dringend Personal. Rund ein Viertel der Betriebe will in den kommenden Monaten Fachkräfte einstellen. Eine Umfrage des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks unter 14.000 vor allem mittleren und großen Betrieben ergab, dass der Personalbedarf größer ist als in früheren Aufschwungphasen. Im Schnitt könnten die befragten Unternehmen zwei offene Stellen anbieten, zitierte die Stuttgarter Zeitung aus der Erhebung.

Wie groß der Fachkräftemangel generell ist, ist indes umstritten. In der Öffentlichkeit wird häufig die Zahl von 6,5 Millionen Arbeitskräften genannt: Es heißt, so viele Fachleute würden in den kommenden Jahren fehlen. Die Zahl basiert jedoch nur auf demographischen Prognosen. Sie berücksichtigt nicht, dass der Fachkräftemangel künftig durch Migration oder bessere Bildung kleiner ausfallen könnte.

Die Umfrage unter Handwerksmeistern ergab nun einen konkreten Bedarf. Besonders groß sei der am Bau, hieß es. Hier wolle etwa ein Drittel der Betriebe Fachkräfte einstellen. Bei Elektrotechnikern, Elektromaschinenbauern und Kälteanlagenbauern gebe es mehr offene Stellen als Arbeitslose, sagte Handwerkspräsident Otto Kentzler.

Knapp ein Drittel der Betriebe habe angegeben, dass sich kein Bewerber auf ihr Stellenangebot gemeldet habe. Zudem melde jeder zehnte Betrieb, dass er Ausbildungsplätze unbesetzt lassen müsse.