Der Druck ist wieder da: Gerade schien sich Opel von den Turbulenzen der vergangenen Jahre erholt zu haben, da sorgen Spekulationen über einen möglichen Verkauf für neue Unruhe in der Belegschaft. General Motors, so heißt es, verliert die Geduld mit der defizitären Tochter in Europa mit ihren gut 40 000 Beschäftigten. 1,8 Milliarden Dollar Minus im vergangenen Jahr – das geht dem Management in Detroit und den Aktionären zu weit. Erst 2012 rechnet man mit einem Gewinn.

Die angekündigte Sanierung, für die erst kürzlich alle Vereinbarungen für einen umfangreichen Stellenabbau unterschrieben wurden, dauert zu lange. Europaweit hat der Autobauer 8.000 der 48.000 Arbeitsplätze gestrichen und sein Werk im belgischen Antwerpen geschlossen. Dafür wurden hohe Abfindungen gezahlt. Auch das stieß bei den GM-Bossen auf wenig Zustimmung.

In Rüsselsheim bemühte man sich am Donnerstag, alle Verkaufsabsichten ins Reich der Spekulation zu verbannen. "Uns liegen keinerlei Kenntnisse vor, dass ein solcher Verkauf geplant oder in Erwägung gezogen wird", sagte Opel-Aufsichtsrat Armin Schild. "Wir erwarten von GM eine eindeutige Klarstellung gegenüber dem Aufsichtsrat und der Belegschaft", sagte der Vertreter der IG Metall dem Tagesspiegel.

Beobachter warnten vor strategischen Fehlern. "Opel ist auf einem guten Weg und hat sein Ergebnis verbessert", sagte Automarktforscher Willi Diez von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt. "Dass jetzt Verkaufsabsichten bestehen sollen, überrascht mich."

Auch bei dem Duisburger Marktexperten Ferdinand Dudenhöffer sorgten die Berichte für Stirnrunzeln: "Die Detroiter gehen ein großes Risiko damit ein, denn die Motivation in den Opel-Werken dürfte ohne ein schnelles Dementi von GM wieder auf den Nullpunkt sinken." Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach sieht den Schwarzen Peter jenseits des Atlantiks. "Man bemüht sich zwar, aber GM lässt Opel am langen Arm verhungern", sagte der Experte. GM lasse die Tochter nicht in die entscheidenden Märkte, vor allem nicht nach China.