Es ist ein würdiger Rahmen. Kerzen flackern, Weihrauchduft zieht durch den Raum. Auf einem kleinen Altar liegt ein in Gold gebundenes Evangelium. Der griechische Premierminister Giorgos Papandreou ist mit seiner neuen Regierungsmannschaft ins Palais des Staatspräsidenten gekommen. Dort legt das Kabinett vor dem Athener Erzbischof Ieronymus II. den Amtseid ab. Das neue Team soll frischen Schwung in die erlahmte Regierungsarbeit bringen. Griechenland sei "mit den größten Gefahren seiner Geschichte konfrontiert", sagt Papandreou. "Wir müssen alle gemeinsam den Kampf aufnehmen." Oppositionspolitiker sprechen spöttisch von "Papandreous letztem Aufgebot".

Unterstützt von schwarzberockten Popen stimmt der prächtig gekleidete Ieronymus die liturgischen Gesänge an, die feierliche Zeremonie beginnt. Auch Evangelos Venizelos hebt die Hand zum Schwur, der neue Finanzminister. Seinen bisherigen Kassenwart Giorgos Papakonstantinou hat Papandreou aus der Schusslinie genommen. Er führt künftig das Umweltministerium. Kaum ein Minister war wegen des rigiden Sparkurses zuletzt so unbeliebt wie Papakonstantinou – in der griechischen Öffentlichkeit, aber auch in der sozialistischen Regierungspartei. Jetzt soll der Verfassungsrechtler Venizelos versuchen, die zerrütteten Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen. Keine leichte Aufgabe, denn der Haushalt läuft bereits wieder aus dem Ruder. Ende Mai klaffte im Budget eine Deckungslücke von 3,2 Milliarden Euro. Allein bis Ende dieses Jahres muss Venizelos das Budget um fast 6,5 Milliarden Euro entlasten, wenn er das vorgegebene Defizit-Ziel erreichen will.

Er dürfte wissen: Eine wirkliche Alternative zu dem Sparkurs seines Vorgängers gibt es nicht. Allenfalls kleine Korrekturen kann er versuchen, um die Lasten gerechter zu verteilen. Venizelos, ein Urgestein der sozialistischen Regierungspartei, war bisher Verteidigungsminister. Der bullige Zwei-Meter-Mann gilt als durchsetzungsstark. Im neuen Kabinett amtiert er zugleich als einer von zwei Vizepremiers. Das soll ihm zusätzliche Autorität geben. Venizelos steht vor politisch heiklen Aufgaben. Er muss nicht nur bis 2015 weitere 28 Milliarden Euro einsparen, sondern auch die immer wieder auf die lange Bank geschobenen Privatisierungen in Angriff nehmen.

Die parlamentarische Verabschiedung dieses neuen Spar- und Reformprogramms, die in etwa zwei Wochen erfolgen soll, wird zur ersten großen Kraftprobe für Papandreous neue Regierung. Denn nicht nur die mächtigen Gewerkschaften sträuben sich gegen den Verkauf der Staatsbetriebe, weil sie um die Privilegien der hoch bezahlten Belegschaften fürchten. Auch vielen in der sozialistischen Regierungspartei gehen die Privatisierungen ideologisch eigentlich gegen den Strich. Aber Venizelos hat keine Wahl: Nur wenn Griechenland sein Tafelsilber verkauft, kann das Land weitere Hilfskredite erwarten.

Eigentlich wollte Papandreou sein neues Kabinett schon am Donnerstag vorstellen. Aber daraus wurde nichts. Während Papandreou mit seinem engsten Beraterstab über der neuen Ministerliste brütete, begann es in der Fraktion seiner Panhellenischen Sozialistischen Bewegung zu brodeln. Zwei Abgeordnete erklärten binnen weniger Stunden ihren Rücktritt, von weiteren hieß es, sie spielten ebenfalls mit dem Gedanken, ihre Mandate niederzulegen. Die Mehrheit der Regierung drohte zu bröckeln, das Vertrauensvotum für die neue Regierung schien gefährdet. Auf einer eilig einberufenen Fraktionssitzung versuchte Papandreou, seine Abgeordneten wieder auf Kurs zu bringen.