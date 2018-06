ist Professor für VWL an der Columbia University in New York. Im Bundesstaat Indiana geboren erwarb er 1967 seinen PhD-Titel am MIT und unterrichtete in den folgenden Jahren in Yale, Princeton und Stanford. Von 1995 bis 1997 war er Vorsitzender des Wirtschaftsrats (Council of Economic Advisers) von US-Präsident Bill Clinton. Anschließend arbeitete er als Chefvolkswirt und Vizepräsident der Weltbank. 2001 erhielt er den Nobelpreis in Wirtschaft.