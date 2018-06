Die Hungersnot am Horn von Afrika ist eine langsame Katastrophe: Eine, die nicht plötzlich über die Menschen hereinbricht, und nur nach und nach öffentliche Aufmerksamkeit erfährt. Die Deutschen spenden dennoch, um den Hungernden zu helfen. Den Hilfsorganisationen zufolge ist das Spendenaufkommen ähnlich hoch wie nach dem Beben in Haiti oder während der Flut in Pakistan im vergangenen Jahr.

"Wir sind positiv überrascht von der hohen Spendenbereitschaft", sagt Birte Steigert von der "Aktion Deutschland hilft". Rund 5,1 Millionen Euro habe ihr Organisationsbündnis in den vergangenen zwei Wochen für den Kampf gegen die aktuelle Hungersnot erhalten. Dabei seien Spendenaufrufe für Afrika oft schwierig. Unter vielen Spendern herrsche eine sogenannte "Afrika-Müdigkeit", sagt Steigert: Angesichts der häufigen Krisen auf dem Kontinent fühlten sie sich machtlos.

Von einer Afrika-Müdigkeit spüren die Hilfsorganisationen momentan nichts. Das "Bündnis Entwicklung hilft" hat eigenen Angaben zufolge bislang 2,88 Millionen Euro für Ostafrika erhalten. Während der Überschwemmung in Pakistan im vergangenen Jahr waren es nach zehn Tagen 1,77 Millionen Euro. Auch Pakistan galt als "schleichende Katastrophe", weil das Wasser dort sehr langsam stieg und sich das Ausmaß der Katastrophe nur allmählich abzeichnete. In solchen Fällen würde auch die Spendenbereitschaft langsam wachsen, sagt Lars Jeschonnek, Sprecher des "Bündnis Entwicklung hilft".

Den Hunger nähmen die Spender anders wahr als plötzliche Katastrophen wie den Tsunami 2001, das Erdbeben in Haiti oder das Beben und den nachfolgenden Tsunami, die vor wenigen Monaten die Region Fukushima in Japan zerstörten. "Da ist das ganze Ausmaß des Unglücks in dramatischen Bildern sichtbar, auf einen Schlag gibt es viele Tote und Zerstörung", sagt Jeschonnek. Nach dem Beben in Haiti gingen innerhalb weniger Tage 11,9 Millionen Euro auf dem Konto des "Bündnis Entwicklung hilft" ein.

Die Deutschen seien generell "ein sehr spendenbereites Volk", sagt Birte Steigert, egal ob ihre Hilfe wegen der Dürre in Afrika, der Flut in Pakistan , dem Erdbeben in Haiti, oder eines Tsunamis in Asien gebraucht würde. Auch mit den Japanern, denen es wirtschaftlich ähnlich gut gehe wie den Deutschen, hätten sich die Deutschen nach der Katastrophe von Fukushima sofort solidarisiert. "Das Spendenaufkommen war immens", berichtet Steigert.

Derzeit riefen täglich betroffene Bürger bei den großen deutschen Hilfsorganisationen an, sagen deren Vertreter. Die Menschen wollten wissen, wie sie am besten helfen könnten. Soll man Kleider schicken, Spielzeug, Nahrungsmittel? Eine Firma wollte 5.000 Schlafsäcke an "Aktion Deutschland hilft" für die Flutopfer in Pakistan spenden, eine andere Nudeln für die Hungernden in Afrika an das World Food Programme (WFP) der Vereinten Nationen schicken. Den Flüchtlingen vor Ort würde das kaum helfen, erklärt WFP-Sprecherin Katharina Weltecke. Sie hätten keine Möglichkeit zu kochen und bräuchten verzehrfertige Nahrung, die auch Kleinkinder essen könnten. Die Kinder nämlich seien derzeit am stärksten betroffen .