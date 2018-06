Der langjährige Bauernpräsident Gerd Sonnleitner hat seinen Rückzug angekündigt. Sonnleitner sagte auf dem Deutschen Bauerntag, er werde im kommenden Jahr nicht erneut für die Spitze des Deutschen Bauernverbands kandidieren, ebenfalls nicht für den Bayerischen Bauernverband.



"Ich hab's gern gemacht", sagte Sonnleitner beim Bauerntag in Koblenz. Er gab persönliche Gründe für den Rücktritt an. Künftig will sich der 62-Jährige stärker dem eigenen Familienbetrieb widmen. In den kommenden Monaten wolle er noch weiter "mit Feuer und Flamme" in seinen Funktionen aktiv sein.



So kritisierte Sonnleitner gleich auch die Vorschläge der EU für eine Ökologisierung der europäischen Landwirtschaft. Der Bauernpräsident machte sich außerdem gegen den "enormen Landfraß" stark. Dieser könnte durch die Energiewende noch verschärft werden. "Jetzt muss es oberste Priorität sein, alle unsere Hektare in der Produktion zu halten", forderte Sonnleitner.

Schon bisher würden in Deutschland am Tag etwa 100 Hektar Agrarfläche überbaut. Die Branche befürchtet, dass etwa durch neue Stromtrassen und mehr Biomasseproduktion Flächen für Lebensmittel und Tierhaltung verloren gehen.



Sonnleitner bewirtschaftet in Ruhstorf im Landkreis Passau einen 100-Hektar-Veredlungsbetrieb. Dieser ist seit dem 13. Jahrhundert in Familienbesitz.



Bereits seit 1991 ist der Landwirt Bayerischer Bauernpräsident. 1997 wurde er deutscher Bauernpräsident und zuletzt 2009 in diesem Amt bestätigt.



Im April 2011 war Sonnleitner zudem vom Vizepräsidenten zum Präsidenten des Europäischen Bauernverbandes COPA gewählt worden. Dieses Amt hatte er von 2001 bis 2003 schon einmal inne.