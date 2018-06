Der Entschluss der Rating-Agentur Moody's, Irland auf „Ramschniveau“ einzuordnen sei „fragwürdig“, hat eine Sprecherin von EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso in Brüssel gesagt. Irland sei mit seinen Bemühungen für Wirtschaftsreformen und Sparmaßnamen auf einem guten Weg: Die Exporte des Landes nähmen zu, die irische Wirtschaft werde wieder wettbewerbsfähiger. "Die Bewertung ist zu diesem Moment unverständlich", so die Sprecherin.

Moody's hatte Irlands Staatsanleihen auf Ramschstatus herabgestuft. Die Rating-Agentur begründete dies mit der "wachsenden Wahrscheinlichkeit" eines zweiten Rettungspakets für das Land. Irland hatte bereits im vergangenen Jahr internationale Notkredite in Höhe von 85 Milliarden Euro zugesprochen bekommen.

Die Sprecherin sagte, die Delegation der EU-Kommission sei gerade in Dublin, um die Umsetzung des Reformprogramms zu überprüfen. Die sogenannte Troika mit Experten der Kommission, des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Europäischen Zentralbank würden dazu am Donnerstag Bericht erstatten.

Deutschland hat die irische Regierung in ihrem Handeln bestärkt. In der Bundesregierung und in der EU gebe es großes Vertrauen zum Reformprogramm des Euro-Staates, sagte eine Sprecherin von Kanzlerin Angela Merkel in Berlin. Zuletzt sei dies auf dem Gipfel der Staats- und Regierungschefs der EU im Juni zum Ausdruck gebracht worden.

Der Sprecher des Finanzministeriums, Martin Kotthaus, sagte, über die Rolle der Rating-Agenturen in der Schuldenkrise werde auf Ebene der Euro-Finanzminister gesprochen. Es müsse bei bestimmten Bewertungen hinterfragt werden, wie sie zustande gekommen seien. "Es gab in der Vergangenheit Ratings, die nicht mit der Realität zusammenzubringen waren", sagte er mit Blick auf die Finanz- und Bankenkrise. Die Regulierung der Rating-Agenturen sei aber keine nationale, sondern eine internationale Aufgabe. In der vergangenen Woche hatte die EU-Kommission bereits eine Herabstufung Portugals kritisiert.

An den Renten- und Devisenmärkten reagierten die Anleger auf die Herabstufung irritiert. Doch blieben die Kursreaktionen auf die irischen Anleihen beschränkt. Den Euro wurde kaum von der Mitteilung beeinflusst, er pendelte am frühen Nachmittag meist um 1,4060 Dollar und notierte damit rund einen US-Cent höher als am Vorabend. Am Vortag hatten die Sorgen um Italien den Euro noch auf ein Vier-Monats-Tief von weniger als 1,39 Dollar gedrückt.