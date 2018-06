ZEIT ONLINE: Herr Hankel, Sie haben zu Beginn der Euro-Krise davor gewarnt, dass Griechenland zum dauerkranken Mann Europas wird, wenn das Land die Euro-Zone nicht verlässt. Fühlen Sie sich jetzt bestätigt?

Wilhelm Hankel: Leider ja. Griechenland muss aus freien Stücken den Euro aufgeben, damit es seine Demokratie behält. Und wir die unsere.

ZEIT ONLINE: Würde ein Austritt die griechische Schuldenmisere nicht verschlimmern? Die Drachme würde ins Bodenlose abwerten, die Schulden in Euro aber blieben.

Hankel: Alle Staatspleiten der vergangenen 3.000 Jahre sind auf diese Weise gelöst worden. Nur ein monetär unabhängiger Staat kann mit seinem Gläubigern verhandeln, ihnen die Pistole auf die Brust setzen und sagen: Wenn ihr uns nicht bei der Bewältigung unserer Schulden helft, dann stellen wir die Zahlungen komplett ein. Die Abwertung der Drachme würde mit einer Abwertung der Schulden kombiniert. Argentinien hat es erfolgreich vorexerziert. Warum sollte es diesmal nicht funktionieren?

ZEIT ONLINE: Aber wäre der Schaden für die Euro-Zone nicht enorm? Im schlimmsten Fall würden andere Euro-Länder mit in die Tiefe gerissen.

Wilhelm Hankel Wilhelm Hankel (80) ist emeritierter Professor der Uni Frankfurt und gehörte zu den Euro-Kritikern der ersten Stunde. 1997 hatte er mit drei anderen Professoren vor dem Verfassungsgericht geklagt. Im Mai 2010 reicht er mit anderen Ökonomen Klage gegen den Milliardenkredit für die Griechenland-Hilfe in Karlsruhe ein.

Hankel: Das ist nicht bewiesen. Im Privatrecht muss ein Pleitier erst einmal einen Offenbarungseid leisten. Der Offenbarungseid Griechenlands steht bis heute aus. Die meisten Banken und Versicherungen könnten die Schäden, die ihnen durch ihre leichtsinnige Kreditvergabe entstanden sind, aus eigenen Mitteln tragen. Die Warnung vor einer Kettenreaktion ist nur eine Schutzbehauptung, die dazu dient, die privaten Gläubiger aus ihrer Verantwortung zu entlassen.

ZEIT ONLINE: Die griechischen Finanzinstitute wären bei einem Euro-Austritt auf einen Schlag pleite.

Hankel: Aber der Euro würde gestärkt, weil Ballast abgeworfen wird. Die Krise in Griechenland hat eine hohe Ansteckungsgefahr. Am Ende könnte sie auf ganz Südeuropa übergreifen.

ZEIT ONLINE: Griechenland bekommt die Hilfe nicht ohne Gegenleistung. Das Land spart, wo es nur geht. Ähnlich sieht es in Portugal und Irland aus.

Hankel: Die aufgezwungenen Sparmaßnahmen in Griechenland werden keinen Erfolg haben. Griechenland kann seine Schulden nicht mehr bezahlen, das Land ist pleite. Hinzu kommt, dass alle Antriebskräfte der griechischen Wirtschaft zunichte gemacht werden. Aber noch viel gefährlicher ist, dass die Demokratie in Griechenland faktisch abgeschafft wird. Griechenland ist nur noch ein Protektorat der Troika.

ZEIT ONLINE: Mit einem Euro-Austritt müsste Griechenland nicht sparen und das Land reformieren?

Hankel: Den Griechen steht so oder so ein Jahrzehnt der Konsolidierung bevor. Die notwendigen Reformen in eigener Regie vornehmen ist aber etwas anderes, als sie von außen oktroyiert zu bekommen. Die Währungsunion steht nicht über den elementaren Bürgerrechten. Die Demokratie in den Krisen-Ländern wird beschnitten und zeitweise ausgehöhlt.