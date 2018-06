Die Europäische Zentralbank (EZB) akzeptiert einem Bericht zufolge so lange griechische Staatsanleihen als Sicherheit für Geldgeschäfte, bis alle Rating-Agenturen einen Zahlungsausfall feststellen. "Die EZB hält an ihrem Prinzip fest, auf das beste Rating aller Agenturen zu achten", berichtet die Financial Times unter Berufung auf Finanzkreise. Eine EZB-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Rating-Agentur Standard & Poor's (S&P) hatte am gestrigen Montag damit gedroht, die französischen Pläne zur Beteiligung der Banken an den Kosten der Krise als teilweisen Zahlungsausfall zu bewerten und damit neue Unsicherheit geschürt. Auch die Agentur Fitch Ratings hatte vor Bekanntwerden der Einzelheiten des französischen Plans signalisiert, die Beteiligung mindestens als teilweisen Zahlungsausfall zu bezeichnen. Die dritte Agentur, Moody's, hat sich bislang nicht geäußert.

Die Agenturen spielen eine maßgebliche Rolle bei der Bewertung der Gläubiger-Beteiligung an einem weiteren Hilfspaket für das angeschlagene Griechenland. Nur wenn sie die Hilfen als freiwillig einstufen, und Griechenland nicht auf "D" (Default, Pleite) herabstufen, kann die EZB griechische Anleihen weiterhin als Sicherheit akzeptieren.

Mit ihrem Vorgehen könnte die EZB nun die Möglichkeit für einen Kompromiss ermöglichen. Eine Beteiligung privater Gläubiger wäre nach diesem Modell möglich, solange nicht alle Rating-Agenturen dabei ihre Bewertung auf die schlechteste Note absenken.

Die Bekanntmachung Standard & Poor's hat heftige Kritik ausgelöst. Der bayrische Finanzminister Georg Fahrenschon (CSU) forderte den schnellen Aufbau europäischer Rating-Agenturen. Die Warnung von Standard & Poor's sei "unangemessen und wenig hilfreich".

Gerade die US-Rating-Agenturen hätten vor der Finanzmarktkrise bei der Einschätzung von Risiken "eklatant versagt". Wenn dieselben Unternehmen nun "Rettungsmaßnahmen" der Euro-Länder und des Internationalen Währungsfonds (IWF) zusätzlich erschwerten, zeuge das von "mangelnder Verantwortung" und könne nur als "bewusste Provokation gegenüber den europäischen Steuerzahlern" gewertet werden. Die Europäer müssten sich vom Diktat der US-Rating-Agenturen frei machen.

Auch EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny kritisierte die Agenturen. Es sei ihm aufgefallen, dass sie in der Euro-Krise "viel strikter" seien, als in vergleichbaren Situationen – etwa in Südamerika. "Das ist schon etwas, worüber man nachdenken muss." Nowotny sagte, es gebe derzeit "schwierige Diskussionen" mit den Agenturen.

Auch der Chef des Hamburger Weltwirtschafts-Instituts (HWWI), Thomas Straubhaar, äußerte sich kritisch. Die Rolle der Agenturen sei "sehr fragwürdig". Die Politik habe sich in die Hände eines Monopols weniger Bewertungsinstitute begeben. Es sei notwendig, ihre Macht einzuschränken und wieder zu anderen Maßstäben der Bewertung zurückzukehren.