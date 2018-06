Glaubt man dem griechischen Premier Giorgos Papandreou, geht es beim EU-Krisengipfel , zu dem sich die Staats- und Regierungschefs morgen versammeln, um nicht weniger als die Zukunft Europas: "Der Gipfel könnte darüber entscheiden, welchen Weg Europa nimmt", sagte Papandreou kurz vor seiner Abreise nach Brüssel der Nachrichtenagentur Bloomberg . Das Krisentreffen gilt vorrangig Griechenland: Die gerade erst ausgezahlte Rate von zwölf Milliarden Euro aus dem ersten Hilfspaket, das im Mai 2010 geschnürt wurde, reicht nur bis Mitte September. Dann muss die nächste Tranche bewilligt werden. Außerdem braucht Griechenland ein weiteres Rettungspaket, das die Refinanzierung für die Jahre 2012 bis 2014 sichern soll.

Doch es geht längst um viel mehr als das kleine Hellas, das gerade mal 2,5 Prozent zur Wirtschaftsleistung der Eurozone beiträgt. Das Land an der Peripherie ist nicht nur in den Fokus gerückt, weil es am Abgrund des Staatsbankrotts steht – sondern auch, weil es andere Länder mitreißen könnte.

Die griechische Schuldenkrise könne sich auf den Rest der Eurozone ausweiten, selbst wenn ein Zahlungsausfall des Landes abgewendet werde, warnt eine neue Studie des Internationalen Währungsfonds (IWF). IWF-Chefin Christine Lagarde wird eigens aus Washington zum EU-Krisengipfel anreisen. Das zeigt, wie ernst die Lage ist. Der steile Anstieg der Risikoprämien für spanische und italienische Staatsanleihen in den vergangenen Wochen ist ein Alarmsignal. Alle in Europa wissen: eine Refinanzierung dieser beiden Schwergewichte mit Hilfsgeldern würde die Kräfte der Eurozone und des IWF übersteigen. Auch deshalb beschwört Papandreou jetzt die EU, rasch eine "klare politische Lösung" zu finden, um die Zweifel an den Finanzmärkten auszuräumen.

Aber ob von dem Krisentreffen ein solcher Befreiungsschlag zu erwarten ist, war bis zuletzt ungewiss. Der Streit um die Beteiligung privater Gläubiger, auf der vor allem Berlin besteht, war am Mittwoch noch ungelöst. Der Versuch, die Gläubiger an den Kosten der Griechenlandrettung zu beteiligen, gleicht der Quadratur des Kreises – wie der Vorschlag, griechische Staatsanleihen gegen neue Papiere mit längerer Laufzeit einzutauschen, ohne dass die Rating-Agenturen dies als Zahlungsausfall einstufen. Vor einer solchen Bewertung warnt vor allem die Europäische Zentralbank eindringlich.

Bundeskanzlerin Angela Merkel, die anfangs sogar offen gelassen hatte, ob sie überhaupt nach Brüssel fliegen will, dämpfte die Erwartungen: von dem Gipfeltreffen sei "kein abschließender großer Schritt zu erwarten" . Das wirkte in Athen wie eine kalte Dusche. "Griechenland tut, was es kann, wir bringen unser Haus in Ordnung", sagte Papandreou in dem Bloomberg -Interview, "aber wir können nicht alle Probleme Europas schultern".