Die Bundesregierung und Spitzenverbände der deutsche Wirtschaft haben erklärt, sie wollten gemeinsam Griechenland unterstützen. Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler (FDP) sagte am Mittwoch nach einem Treffen mit Vertretern der Wirtschaftsverbände, die Investitionsbedingungen in dem Euro-Krisenland müssten sich rasch verbessern. Interessant für deutsche Firmen seien unter anderem Wind- und Solarparks, Telekomprojekte oder der Bau von Straßen in Griechenland.

Deutschland wolle dabei helfen, die Athener Verwaltung zu modernisieren und dafür Wissen und Experten zur Verfügung stellen. Auch könne die Staatsbank KfW neue Förderprogramme auflegen, damit der deutsche Mittelstand mehr in dem fast bankrotten Mittelmeerland investiert. Rösler betonte, es gehe nicht darum, mit noch mehr deutschem Steuergeld die griechische Wirtschaft aufzupäppeln: "Wir brauchen kein zusätzliches Geld."

Zusagen machten die mehr als 20 Verbände auf diesem ersten Treffen keine. Rösler sagte jedoch, es seien konkrete Vorschläge und Angebote diskutiert worden. "Es hapert nur an einigen wenigen Stellschrauben, die Hindernisse könnten recht schnell abgebaut werden", sagte er. Dann könnten deutsche Unternehmen größere Investitionen in Griechenland in Angriff nehmen.

Die Verbände haben sich laut Rösler vor allem für eine Entbürokratisierung ausgesprochen. So sei die Geschwindigkeit, mit der griechische Behörden Investitionsanträge bearbeiten, als "großes Problem" benannt worden. Zudem sei es bei der Konferenz in Berlin um eine bessere Absicherung in Finanzierungsfragen gegangen. Hier gebe es schon gute Programme der deutschen Förderbank KfW, sagte der Wirtschaftsminister. Aber auch über neue KfW-Programme könne nachgedacht werden.

Deutschland könne unter anderem beim "sauberen Stellen von Förderanträgen" Hilfe leisten. Die KfW sei in diesem Bereich schon länger aktiv und mit eigenem Personal vor Ort. Helfen könne Berlin auch bei Fragen zu Kartellrecht und Rechtssicherheit. Der Groß- und Außenhandelsverband habe angeboten, mit eigenem Personal die Potenziale des griechischen Markts zu untersuchen, sagte Rösler. Das Handwerk und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hätten Unterstützung bei der Berufsausbildung angeboten.

Laut Rösler wird Mitte August eine kleine Unternehmensdelegation nach Griechenland reisen, Anfang September will er in Brüssel über das Thema Investitionen sprechen, und im Oktober soll dann eine große Unternehmensdelegation nach Athen fliegen. Parallel werden Gespräche geführt.