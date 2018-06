Im Mai 2010 verabschieden die Finanzminister der EU und des IWF parallel zum zweiten Sparpaket des griechischen Parlaments ein erstes Rettungspaket. Da am Kapitalmarkt niemand mehr griechische Anleihen kaufen will, bekommt Griechenland über drei Jahre hinweg insgesamt 110 Milliarden Euro in Form von Krediten und Bürgschaften – geknüpft an die Bedingung, dass alle drei Monate die Sparbemühungen überprüft werden. Derzeit benötigen die Griechen akut die fünfte Hilfs-Tranche aus diesem Paket. Es geht um 12 Milliarden Euro.

Im Sommer 2011 werden die EU-Finanzminister und der IWF voraussichtlich ein zweites Rettungspaket verabschieden. Im Gespräch ist ein Volumen von 120 Milliarden Euro an Bürgschaften und Krediten. Erstmals sollen sich auch private Gläubiger an der Rettung beteiligen, allerdings auf freiwilliger Basis.

Die deutsche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) hat bislang aus dem ersten Rettungspaket 8,4 Milliarden Euro tatsächlich an Griechenland ausgezahlt. Für diesen Kredit muss Griechenland Zinsen und eine Bearbeitungsgebühr an die KfW zahlen, die abzüglich der Refinanzierungskosten an den Bund überwiesen werden. Auf diesem Weg hat Deutschland bisher 178 Millionen Euro an dem Griechenland-Kredit verdient.

Auf dem Kapitalmarkt muss Griechenland derzeit 15,1 Prozent Zinsen zahlen, der IWF berechnet einen Zinssatz von dreieinhalb Prozent, die EU verlangt von den Griechen fünf Prozent Zinsen. Kritiker sagen, dass auch das noch zu hoch sei.