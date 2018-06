ZEIT ONLINE: Herr Würzner, Heidelberg gilt als Vorreiter in Sachen Klimaschutz. Was genau haben Sie unternommen?

Eckart Würzner: Vor 20 Jahren hat Heidelberg als eine der ersten europäischen Städte eine umfassende kommunale Klimaschutzstrategie erarbeitet. Seitdem haben wir in einem umfassenden Sanierungsprogramm die städtischen Gebäude energetisch saniert und so den Energieverbrauch halbiert. Außerdem haben wir die Energieversorgung umgestellt und beziehen grünen Strom. Im Moment entwickeln wir einen ganz neuen Stadtteil. Die Bahnstadt wird das größte Passivhausgebiet der Welt – mit 116 Hektar wird sie größer als der historische Kern Heidelbergs. Wir setzen dort flächendeckend den Passivhausstandard um, der weit über das gesetzlich vorgeschriebene Maß hinausgeht. Dadurch sparen wir im Vergleich zur klassischen Bauweise fast 70 Prozent Heizenergie ein. Den restlichen Bedarf an Wärme und Strom deckt ein neues Holzhackschnitzel-Kraftwerk.

Eckart Würzner Der Parteilose ist seit 2006 Oberbürgermeister von Heidelberg. 1988 fing der promovierte Geograph als Umweltfachberater bei der Stadt an.

ZEIT ONLINE: Wie finanzieren Sie das alles?

Würzner: Die energetische Sanierung der städtischen Gebäude hätten wir mit kommunalen Mitteln alleine niemals geschafft. Deshalb haben wir die regionale Wirtschaft eingebunden. Für einige unserer Schulen und Sportzentren haben wir mit Unternehmen ein sogenanntes Contracting für die Sanierung und Betreuung der Heizungsanlagen abgeschlossen. Das funktioniert so: Die Firmen wurden beauftragt, die Anlagen auf eigene Kosten zu modernisieren. Im Gegenzug haben wir die bisherigen Energiekosten für sieben bis zehn Jahre eingefroren und direkt an die Firma gezahlt.

Durch die Modernisierung der Anlagen sanken die Energiekosten – die Firmen haben also von der Stadt mehr Geld bekommen als sie an den Energieversorger zahlen mussten. So haben sich auch ihre Investitionen schnell amortisiert und die Firmen haben Gewinne gemacht. Wir haben im Gegenzug moderne Heizungsanlagen bekommen, ohne das notwendige Geld auf einen Schlag selbst aufbringen zu müssen. Bei den neuen Anlagen ist der Energieverbrauch um 50 bis 60 Prozent niedriger. So spart man Energie und CO2 und fördert gleichzeitig den lokalen Mittelstand. Klimaschutz geht nur mit der Wirtschaft vor Ort. Darüber hinaus sanieren wir natürlich auch Gebäude im Sozialwohnungsbau unter energetischen Gesichtspunkten. Denn niedrigere Nebenkosten helfen vor allem Menschen mit geringem Einkommen. Das sorgte auch für die notwendige Akzeptanz für die Einbeziehung von privaten Unternehmen.

ZEIT ONLINE: Zum Klimaschutz gehört aber mehr als eine energetische Sanierung von Gebäuden.

Würzner: Das ist richtig. Heidelberg ist in allen wichtigen Bereichen aktiv – Gebäude, Energie, Verkehr und Industrie. Im April hat der Gemeinderat ein Förderprogramm für Elektro- und Hybridfahrzeuge verabschiedet. Beim Kauf eines neuen Elektroautos zahlt die Stadt einmalig 1.000 Euro, bei einem Hybridwagen sind es 500 Euro. Den Kauf von Erdgasfahrzeugen hat die Stadt auch vorher schon mit 500 Euro bezuschusst. Außerdem setzt Heidelberg auf erneuerbare Energien: Bis Mitte 2005 wurden im Stadtgebiet ein Wasserkraftwerk, drei Holzhackschnitzel-Heizanlagen, drei Biogasanlagen sowie zahlreiche thermische Solar- und Photovoltaikanlagen gebaut.