Es ist zum Verrücktwerden mit Europa. Täglich grüßt die Euro-Krise, seit über einem Jahr verschlimmert sich die Lage stetig. Mittlerweile ist die gesamte Euro-Zone in Gefahr. Und alles, was unseren Politikern dazu einfällt, ist: Die Macht der Rating-Agenturen muss gebrochen werden.

Justizkommissarin Viviane Reding will die Agenturen zerschlagen , Binnenmarktkommissar Michel Barnier möchte verbieten, dass die Staaten in Not von ihnen bewertet werden. Alle wollen sie eine europäische Konkurrenzagentur aufbauen – eine Idee, die der CSU-Politiker Michael Glos übrigens schon vor drei Jahren hatte, als er noch Bundeswirtschaftsminister war.

Bloß: Die Rating-Agentur, die da gegründet werden soll, wird Europa auch nicht helfen. Sie steht schon jetzt unter dem Verdacht, ihr einziger Zweck sei es, den Europäern Gefälligkeitsgutachten zu liefern. Vertrauen in die griechischen, italienischen oder portugiesischen Staatsanleihen wird das kaum schaffen. Oder würden Sie Ihr kostbares Altersvorsorgegeld in Papiere stecken, deren Emittenten ganz offensichtlich kurz vor der Pleite stehen, nur weil eine europäische Rating-Agentur ihnen im Gegensatz zur amerikanische Konkurrenz gute Noten gibt?

Rating-Agenturen Rating-Agenturen Rating-Agenturen bewerten die Bonität von Firmen und Staaten. Die Ergebnisse veröffentlichen sie in Form von Buchstaben-Zahlen-Kombinationen in 21 Abstufungen von AAA (zuverlässige Schuldner, beste Qualität) bis D (default, zahlungsunfähig). Den Gläubigern und Investoren geben diese Ratings an, wie wahrscheinlich es ist, pünktlich die Zinsen sowie das verliehene Geld zurückzubekommen. Nach dem Rating richtet sich der Zinssatz, den Länder für ihre Staatsanleihen auf dem Kapitalmarkt entrichten müssen. Für eine Bewertung zieht eine Rating-Agentur sowohl veröffentlichte Informationen als auch Interna wie Informationen über die zehn größten Kunden, Finanzpläne, die wichtigsten Wettbewerber und genaue Kosten- und Ertragsstrukturen heran. Mindestens einmal im Jahr wird das Rating aktualisiert. Die drei Großen Bevor Unternehmen am amerikanischen Aktienmarkt gezeichnet werden dürfen, müssen sie sich von zwei Rating-Agenturen bewerten lassen. Die einzigen drei Agenturen, die dafür von der Börsenaufsicht SEC zugelassen sind, sind Standard & Poor's (1941 aus der Fusion von Standard Statistics und Poor's Publishing entstanden); Moody's, die 1909 erstmals Analysen über US-Eisenbahnanleihen an Investoren verkauften, woraus sich der Markt für Rating-Agenturen entwickelte; und Fitch Ratings, eine Tochtergesellschaft der französischen Fimalac-Gruppe. Die EZB hat angekündigt, künftig neben dem Urteil der drei großen auch das der kanadischen Rating-Agentur DBRS (Dominion Bond Rating Service) einzubeziehen. DBRS hat bislang keine Andeutungen gemacht, die Bonität Griechenlands herabzustufen. Kritik Kritiker bemängeln an Rating-Agenturen generell, ihr Urteil sei nicht transparent. Nach der Hypothekenkrise wurden die Agenturen besonders dafür kritisiert, die "Ramschpapiere" amerikanischer Hypotheken zu lange positiv bewertet zu haben. In der Euro-Krise beanstanden Politiker, dass die Bonität Griechenlands, Spaniens und Portugals unberechtigt herabgestuft worden sei – jetzt gelten die Agenturen als zu streng. Die Urteile der Rating-Agenturen werden schnell zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, da große Anleger unter Umständen nur Papiere mit gutem Rating halten dürfen. Das dient auch dem Anlegerschutz. Werden Anleihen aber herabgestuft, können Versicherungen und Banken zum Verkauf gezwungen sein, was die Krise verschärft. Die Verteidiger der Agenturen halten dagegen, dass diese nicht für die Ursachen der negativen Ratings verantwortlich seien.

Die Kritik an den Agenturen ist scheinheilig . Nach der Hypothekenkrise hieß es, sie hätten die gebündelten Kreditpapiere vom amerikanischen Immobilienmarkt zu lange zu gut bewertet. Jetzt gelten sie als zu streng, weil sie frühzeitig auf Risiken hinweisen. Sollten sie besser warten, bis das Offensichtliche gar nicht mehr zu übersehen ist?

Es stimmt: Die Ratings verschlimmern die Krise, weil Banken und Versicherungen Papiere verkaufen müssen, die eine schlechte Note erhalten. Aber das ist nicht die Schuld der Agenturen. Die Politik schreibt den Verkauf vor, damit Lebensversicherer und Pensionsfonds das Geld ihrer Kunden nicht in unsichere Anlagen stecken. Sie könnte diese Regel lockern. Aber dann müssten die Banken und Versicherer selbst beurteilen, wie es um die Kreditwürdigkeit von Unternehmen und Staaten steht. Wie gut sie dazu in der Lage sind, kann der Kleinanleger, der ihnen sein Geld anvertraut, kaum beurteilen.

Deshalb ist die Debatte um die Agenturen pure Spiegelfechterei. Sie ändert nichts und lenkt bloß ab von den Ursachen der Krise. Statt ihre Kraft darin zu verschwenden, müssen sich Europas Politiker endlich entscheiden, wie sie die Schuldenmisere lösen wollen. Durch Umschuldung? Durch Eurobonds? Beides wäre kein leichter Weg aus der Krise, doch den gibt es ohnehin nicht mehr. Und alles ist besser, als die Schuld für das eigene Versagen den Rating-Agenturen zuzuschieben und weiter zu wurschteln wie bisher.