Der August 2011 entwickelt sich für den Dax zu einem der schlechtesten Monate seiner Geschichte. In den vergangenen dreieinhalb Wochen hat der deutsche Leitindex zeitweise mehr als 27 Prozent verloren. Das war der größte Kursrutsch seit den Börsen-Turbulenzen nach den Anschlägen vom 11. September 2001. Der Dax ging in diesem Zeitraum nur an drei Handelstagen mit einem Plus aus dem Handel.

Mit 5.345 Punkten erreichte der Dax am Freitag ein 21-Monats-Tief. Zu Anfang des Monats stand er noch seit Wochen stabil bei über 7.000 Punkten. Seit Anfang August büßte der Dax damit gut 23 Prozent ein. Das ist die zweitschlechteste Monatsbilanz seiner Geschichte.

Der EuroStoxx50 verbuchte seit Anfang August ein Minus von 19 Prozent. Das ist seine schlechteste Monatsbilanz seit dem Börsencrash vom Oktober 1987 und der schwächste August seiner Geschichte. Neben der Furcht vor einer weltweiten Rezession hat die Angst vor einer Ausbreitung der europäischen Schuldenkrise die Aktienmärkte von London bis Rom in der vergangenen Woche geprägt. Auch die Diskussion um eine Finanztransaktionssteuer setzte den Anlegern zu.

Leichte Erholung im späten Handel

Der deutsche Leitindex war am Freitag erneut kräftig unter Druck geraten und zeitweise auf den tiefsten Stand seit November 2009 gefallen. Im späten Handel erholte sich der Dax jedoch dank steigender Kurse an der Wall Street wieder ein wenig und schloss mit 2,19 Prozent im Minus bei 5.480 Punkten und damit etwas besser als mit dem Tagestief bei 5345 Zählern.

Der Dow Jones Index schaffte zwar innerhalb der ersten Handelsstunde den Sprung in die Gewinnzone, schloss aber doch mit einem deutlichen Minus von knapp 1,6 Prozent bei 10.817 Punkten. Schon am Donnerstag war es an der Wall Street zu einem Ausverkauf gekommen.

Die Märkte seien allerdings immer noch "sehr ängstlich und verunsichert", sagte Stefan Chmielewski vom Brokerhaus Lang & Schwarz. "Die extreme Nervosität hält an." Die Investoren fürchteten, dass sich die Weltwirtschaft deutlich abschwächen könnte. Vor allem enttäuschende Konjunkturdaten aus den USA schüren neue Rezessionsängste.

In London schloss die Börse mit 1,01 Prozent im Minus, in Paris gab der CAC 40 um 1,92 Prozent nach. Mailand schloss 2,46 Prozent im Minus.

Zu den größten Verlierern im Dax zählten im Laufe des Tages Autoaktien wie Daimler, Volkswagen und BMW sowie ThyssenKrupp, auch die Allianz-Aktie gab stark nach. Die Lage dieser Unternehmen ist nach Auffassung von Investoren besonders abhängig von der Entwicklung der Konjunktur. Gefragt war dagegen zum Wochenschluss Gold. Der Preis für das Edelmetall kletterte mit 1877 Dollar je Feinunze auf ein Rekordhoch.

Ölpreis fällt wegen Rezessionsangst

Bei Öl hielten sich die Anleger zurück, weil sie davon ausgehen, dass bei einer Rezession die Nachfrage sinkt. Die US-Rohölsorte WTI verbilligte sich um bis zu 3,9 Prozent auf 79,17 Dollar je Barrel (159 Liter). "Der Druck auf den Preis hält an, auch ein Abrutschen auf bis zu 75 Dollar ist denkbar", sagte Tony Nunan von Mitsubishi Corporation.

Die relativ stabile Entwicklung am Aktienmarkt zu Wochenbeginn war nach Angaben von Händlern vor allem durch Schnäppchenjäger und Deckungskäufer beeinflusst, die bei niedrigen Kursen verstärkt zugreifen. Vor dem Wochenende aber gelte es für viele Investoren, ihre Depots vor schlechten Nachrichten abzusichern. Das bringe den Markt unter Druck.

Neben den Sorgen um den Zustand der amerikanischen Wirtschaft beeinflusst auch die europäische Schuldenkrise das Kaufverhalten der Anleger. Sie warteten weiter auf tief greifende Maßnahmen, um den Ländern einen Weg aus der Misere zu ebnen, sagte ein Händler. Verluste verbuchten erneut vor allem die Bankaktien und Finanzwerte.

Franken hoch im Kurs

Am Devisenmarkt steuerten viele Anleger angesichts der immensen Nervosität den Schweizer Franken an, der sich damit weiter verteuerte. Für einen Euro erhielten Anleger am Donnerstag nur noch 1,1327 Franken, nachdem es im späten Vortagesgeschäft noch 1,1375 Franken gewesen waren. "Es ist nicht abzusehen, dass sich an der gedämpften Stimmung am Markt etwas ändert, sodass der Aufwertungsdruck auf den Franken bleiben dürfte", hieß es in einem Kommentar der Commerzbank.