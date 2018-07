Die Bundesregierung will die Euro-Zone langfristig mit neuen Kontrollmechanismen stabilisieren. Dazu könnte nach den Vorstellungen Philipp Rösler ein europäischer Stabilitätsrat aufgebaut werden, der gegen einzelne Mitglieder der Währungsunion automatisch Sanktionen erlassen würde, falls diese gegen bestimmte Stabilitätskriterien verstoßen. "Das wäre ein gutes, starkes Signal an die Märkte", sagte Wirtschaftsminister.

Der Stabilitätsrat soll nach den Worten des FDP-Vorsitzenden über Sanktionsmöglichkeiten verfügen und entscheiden können, wie europäische Strukturfondsmittel in Krisenländern verwendet würden. Vorbild sei der Stabilitätsrat in Deutschland, der Bundesländer begleitet, die finanziell in die Krise geraten sind.

Rösler will die mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) abgestimmte Initiative Ende September seinen EU-Ministerkollegen bei einem Treffen in Breslau vorstellen. "Wenn die stärkste Volkswirtschaft in Europa in dieser schwierigen Situation nichts sagen würde, wäre das merkwürdig", sagte der FDP-Chef und Vizekanzler.

Rösler fügte hinzu, die Finanzmärkte misstrauten offensichtlich den Politikern, die Schuldenkrise in den Griff zu bekommen. Deshalb müsse die Zeit, die mit den Beschlüssen des EU-Gipfels gewonnen worden sei, für weitere Schritte zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Euro-Zone genutzt werden. Rösler fordert auch, alle Euro-Länder sollten schnellstmöglich eine Schuldenbremse wie in Deutschland einführen.

Grüne fordern Euro-Krisenkoordinator

Die Grünen plädieren wegen der Entwicklung der Schuldenkrise für die Einsetzung eines Euro-Krisenkoordinators. Nötig sei ein institutionalisierter Krisenmanager mit weitreichenden Kompetenzen und finanzieller Ausstattung, sagte der Grünen-Finanzexperte Gerhard Schick dem Handelsblatt Online. Stattdessen werde immer mehr die Europäische Zentralbank (EZB) in diese Rolle gedrängt.

Einem neuen, wie auch immer ausgestalteten Stabilitätsrat stünde auf europäischer Ebene der bei der EZB angesiedelte Systemrisikorat gegenüber. In diesem Rat, der als eine Art Frühwarnsystem kommende Krisen erkennen soll, sitzen vor allem Notenbanker, aber auch Finanzaufseher aus den 27 EU-Ländern. Der Rat kann öffentliche Empfehlungen und Warnungen aussprechen, wenn sich etwa im Finanzsystem Risiken auftun, die gefährlich werden könnten. Er kann aber selbst nicht aktiv werden, sondern muss die Politik überzeugen, zu handeln.