Schwindendes Vertrauen in das Krisenmanagement von Politik und Notenbanken hat Anleger am Donnerstag in Scharen aus dem Aktienmarkt vertrieben. "Alle wissen, dass viele Staaten über ihre Verhältnisse gelebt haben, aber niemand hat eine Lösung, wie das Problem in den Griff zu bekommen ist", sagte ein Händler. Daran änderten auch Rettungsschirme und Anleihekäufe nichts. "Denn damit ist die Krise noch lange nicht überwunden."

Der Dax beendete den Xetra-Handel 3,4 Prozent im Minus bei 6414,76 Punkten und verbuchte damit seinen siebten Tagesverlust in Folge. Dies ist die längste Negativ-Serie seit zweieinhalb Jahren. Das Minus der vergangenen Tage summiert sich auf etwa 13 Prozent. Dadurch schrumpfte der Börsenwert aller 30 im deutschen Leitindex gelisteten Unternehmen um knapp 100 Milliarden Euro.

Verluste auch an der Wall Street

Der EuroStoxx50 büßte am Donnerstag 3,3 Prozent auf 2415,86 Zähler ein. Die Leitindizes der beiden Krisen-Staaten Italien und Spanien brachen um jeweils rund 3,5 Prozent ein. Auch an der Wall Street standen die Zeichen auf Verkauf: Der US-Standardwerteindex Dow Jones notierte 2,3 Prozent schwächer. Für Jean-Yves Dumont, Investment-Experte bei Dexia Asset Management, ist die Talsohle noch lange nicht erreicht. "Die Leute verabschieden sich in großem Stil aus Aktien. Punkt. Und es wird eine Weile dauern, bis sie zurückkehren."

Am heutigen Donnerstag hatte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso angesichts eines möglichen Übergreifens der Schuldenkrise auf Italien und Spanien eine Warnung ausgesprochen: Er forderte die Staats- und Regierungschefs der Eurozone in einem am Donnerstag bekannt gewordenen Brief auf, "alle Elemente" der gemeinsamen Euro-Rettungsfonds schnell auf den Prüfstand zu stellen.

Die Ankündigung der EZB, ihr Anleiheankaufprogramm fortzusetzen, brachte nur kurzzeitig Entspannung. Die Renditen der zehnjährigen italienischen Anleihen bewegten sich am Abend bei etwa 6,2 Prozent. Der Risikoaufschlag (Spread) zu den entsprechenden deutschen Titeln, der sich zeitweise auf 357 Basispunkte verengt hatte, lag bei knapp 400 Basispunkten.