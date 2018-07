Die Fluglotsen in Deutschland wollen in einen unbefristeten, flächendeckenden Streik treten. Dafür entschieden sich 95,8 Prozent der Mitglieder der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) in einer Urabstimmung.

Grund für den Arbeitskampf ist der Tarifkonflikt der Fluglotsen mit der Deutschen Flugsicherung (DFS). Die Gewerkschaft hatte Mitte Juni die Tarifverhandlungen für gescheitert erklärt.

Die Fluglotsen fordern eine Gehaltserhöhung um 6,5 Prozent über zwölf Monate und lehnen mehr als 80 Überstunden pro Jahr ab. Die Flugsicherung hatte zuerst angeboten, den Lohn gestaffelt um vier Prozent bis Oktober 2015 anzuheben. Wegen des drohenden Streiks hatte die DFS ihr Angebot dann nachgebessert. Die neue Offerte sieht eine Erhöhung der Tarifgehälter ab 1. August um jeweils 3,2 Prozent plus eine sofortige Einmalzahlung in Höhe von 0,8 Prozent des Bruttojahresgehalts vor. Ab 1. November 2012 sollen die Gehälter dann um weitere zwei Prozent, mindestens aber in Höhe der Inflationsrate steigen. Sie will pro Lotse 150 verbindliche und 250 freiwillige Überstunden in einem Jahr festlegen.

Die Gewerkschaft der Fluglotsen will am Dienstag über das neue Angebot beraten. Erst danach will die Gewerkschaft entscheiden, ob sie streiken werden.

In Deutschland arbeiten nach GdF-Angaben etwa 5.500 Beschäftigte bei der Flugsicherung, davon 2.400 Fluglotsen. Die Gewerkschaft vertritt rund 3.200 Mitarbeiter.