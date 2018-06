Der für Dienstagmorgen angekündigte Streik der Fluglotsen ist abgewendet. In der Tarifauseinandersetzung mit der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) rief die Deutsche Flugsicherung (DFS) ein Schlichtungsverfahren an. "Damit ist ein Streik der Fluglotsen innerhalb der nächsten Wochen ausgeschlossen", sagte eine DFS-Sprecherin. Mit der Schlichtung beginnt sofort eine neue Friedenspflicht.

Dennoch werden vermutlich nicht alle Maschinen nach Plan fliegen können. Einige Airlines und Flughäfen hatten nach der Streikandrohung bereits Vorkehrungen getroffen und Flüge verschoben. So hatte sich etwa der Flughafen Stuttgart bereits am Montag eine Ausnahmegenehmigung geholt, bis zu zehn Starts und Landungen vor 6 Uhr durchzuführen. Auch in Köln wurde die Abflugzeit einiger Flüge in die Nacht vorverlegt. Die Lufthansa kündigte an, im Falle von finanziellen Einbußen Ansprüche auf Schadenersatz zu prüfen.

Reiserecht Fluggastrechte Die Rechte von Fluggästen bei Verspätungen, Annullierungen und Überbuchungen sind im sogenannten Montrealer Übereinkommen und in der EU-Verordnung (EG) Nr. 261/2004 festgelegt. Beide Texte finden Sie zum Beispiel auf der Website der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (Söp) zum Download. Betreuung Bei Wartezeiten am Flughafen wegen verspäteter Flüge haben Reisende ein Anrecht auf Betreuung durch die zuständige Airline. Ist ein Flug zwischen mindestens zwei (Kurzstrecke) und vier Stunden (Langstrecke) verspätet müssen den Fluggästen laut EU-Verordnung "Mahlzeiten und Erfrischungen in angemessenem Verhältnis zur Wartezeit angeboten werden." Außerdem dürfen die Reisenden unentgeltlich zwei Telefongespräche führen oder zwei Faxe oder E-Mails versenden. Wer wegen eines ausgefallenen Fluges auf eine Übernachtung angewiesen ist, bekommt diese von der Airline gestellt. Die Hotelübernachtung darf jedoch nicht auf eigene Faust gebucht werden. Reisende sollten sich dafür unbedingt mit einem Mitarbeiter der Airline am Flughafen in Verbindung setzen. Ausgleichszahlungen "Wenn nicht-unternehmensangehörige Personen, beispielsweise Fluglotsen, ihre Arbeit niederlegen oder es sich um einen Generalstreik handelt, liegt höhere Gewalt vor", heißt es auf der Website der Verbraucherzentrale NRW. Schadensersatz wird dann nur in Ausnahmefällen gezahlt. "Im Fall eines Fluglotsenstreiks berufen sich die Airlines auf höhere Gewalt. Die meisten Juristen sehen das ähnlich. Es ist deswegen unwahrscheinlich, dass einem Passagier wegen eines ausgefallenen Fluges Schadensersatz zugesprochen wird", sagt auch Heinz Klewe von der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr. Ausnahmen gibt es, diese sind jedoch selten. Es macht also nach Meinung der Experten nur in wenigen Fällen Sinn, auf Schadensersatz zu klagen. Die Verbraucherzentrale schreibt dennoch: "Genervte Urlauber, die wegen des Arbeitskampfes lieber wieder nach Hause möchten, können den Reisevertrag wegen höherer Gewalt kündigen, wenn die Reise durch den Streik erheblich beeinträchtigt wird." Dies sei bei pauschalen Kurzreisen und langen Streiks eher der Fall.

Ursprünglich hatte die Gewerkschaft die DFS-Beschäftigten für heute zwischen 6 und 12 Uhr zum Ausstand aufgerufen. Die DSF hatte versucht, den Ausstand per Einstweiliger Verfügung zu verhindern, war damit jedoch vor Gericht gescheitert. Im aktuellen Tarifstreit fordert die Gewerkschaft unter anderem eine Lohnsteigerung von mehr als sechs Prozent und strengere Regeln bei der Besetzung von Posten.

Die Gewerkschaft sagte, sie hätte den Schlichteranruf eher erwartet. "Wir sind davon ausgegangen, dass die DFS schon nach der ersten Instanz diese Karte hätte ziehen müssen, um Schaden abzuwenden", sagte Gewerkschaftssprecher Markus Siebers.

"Wir hoffen, dass wir in der Schlichtung durchkommen, da haben wir zumindest einen neutralen Dritten dabei", sagte Siebers. Ein Termin für die Schlichtung steht noch nicht fest. Schlichter ist der von den Arbeitgebern benannte Münchner Arbeitsrechtler Volker Rieble. Siebers ging davon aus, dass die Schlichtung in drei bis vier Wochen durch ist. Bei einem Scheitern der Schlichtung seien erneute Streikpläne grundsätzlich möglich, sagte er. "Das wird die Schlichtung weisen."

Die Lufthansa begrüßte, dass der Streik doch noch abgeblasen wurde. "Die Hauptleidtragenden wären die Passagiere gewesen", sagte ein Sprecher.