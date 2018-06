Die rund 14.000 Redakteure in Tageszeitungen erhalten ab Mai nächsten Jahres 1,5 Prozent mehr Gehalt. Zusätzlich gibt es im Oktober 2011 und im Februar 2013 Einmalzahlungen von je 200 Euro. Das vereinbarten der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und die Gewerkschaften DJV und Verdi in der zehnten Tarifrunde in Hamburg. Ein neues Tarifwerk für Berufseinsteiger wurde nicht aufgesetzt.



Der Tarifkonflikt hatte sich über Monate hingezogen. In den vergangenen Wochen hatten Redakteure etlicher Verlage immer wieder ihre Arbeit niederlegt. Allein am Mittwoch hatten sich nach DJV-Angaben in mehreren Bundesländern über 2.000 Journalisten an Streiks beteiligt.



Der BDZV-Verhandlungsführer Werner Hundhausen erklärte nach der Einigung, mit der Tarifeinigung hätten die Verlage nun "Planungssicherheit". Neben dem Manteltarifvertrag bleibt auch die Altersversorgung unverändert bis Ende 2013 bestehen. Außerdem gibt es eine Beschäftigungssicherungsklausel, auf die Verlage zurückgreifen können, sollten Arbeitsplätze aus wirtschaftlichen Gründen gefährdet sein.

Der Verhandlungsführer für den DJV, Kajo Döhring, bezeichnete das Tarifergebnis als "annehmbaren Kompromiss zum Erhalt des Flächentarifvertrags". Die Verhinderung des "Dumping-Tarifvertrags" für Berufseinsteiger und Jobwechsler sei ein voller Erfolg. Der stellvertretende ver.di-Vorsitzende Frank Werneke sagte, damit sei die von den Verlegern beabsichtigte Abwertung des Journalistenberufs verhindert worden.



Dagegen sieht der BDZV weiter die Notwendigkeit, ein Tarifwerk für Berufsneulinge zu schaffen. "Es war unsere Absicht, gleichzeitig eine ergänzende Plattform für Berufseinsteiger mit maßvoll abgesenkten Tarifen abzuschließen, in die dann auch die Online-Redakteure integriert werden sollten", sagte Hundhausen.



Dieses Tarifwerk sah den BDZV-Angaben zufolge auch ein 13. Monatsgehalt sowie eine 36,5 Stunden-Woche vor. Auch für die Berufseinsteiger habe der BDZV seine Bereitschaft zum Aufbau einer zusätzlichen tariflichen Altersversorgung signalisiert, hieß es. Insofern sei es nicht nachvollziehbar, wenn dieses Angebot von den Gewerkschaften als Dumping-Tarifvertrag diffamiert werde, sagte Hundhausen.



Neben der Lohnanhebung für fest angestellte Redakteure wurde auch das Gehalt für freie Journalisten neu verhandelt. Ihre Honorare werden nach Gewerkschaftsangaben im Oktober 2011 sowie im August 2012 um jeweils zwei Prozent angehoben. Der Gehaltstarifvertrag soll bis 31. Juli 2013 laufen.