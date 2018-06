Bayern will im Bundesrat das Volumen für den Euro-Rettungsfonds EFSF begrenzen. In einer Protokollerklärung wird die schwarz-gelbe Landesregierung unter anderem festhalten, dass sie höhere Kreditgarantie-Grenzen für den Fonds ablehnt. Dies gilt auch für einen möglichen sogenannten Kredithebel, mit dem die Hilfen für Krisenstaaten noch ausgeweitet werden könnten, indem weitere Geldgeber sich an dem Fonds beteiligen.

"Bayern hat eine sehr umsichtige und mahnende Position: Wir gehen diesen Schritt noch mit, wir sind aber nicht bereit, die Dinge über dieses Maß hinaus auszuweiten", sagte Staatskanzleichef Marcel Huber über die Billigung des Fonds in der Länderkammer, die am heutigen Freitag ansteht. "Eine Vergemeinschaftung der Schulden werden wir auf keinen Fall mittragen", sagte der CSU-Politiker. Seine Partei spreche sich gegen Kreditlinien für den EFSF und Hebelung über die Europäische Zentralbank aus. "Die Botschaft ist einfach und klar: bis hierher und nicht weiter", sagte Huber, der damit die Position von Ministerpräsident Horst Seehofer bekräftigte.

Bei seiner Rede im Bundesrat warnte Seehofer vor dem Weg in eine europäische Haftungsunion und einer Überforderung Deutschlands. Die aktuelle Ausweitung des EFSF trage Bayern zwar mit. "Weitere Aufstockungen oder größere Risiken aus den übernommenen Garantien, beispielsweise über finanztechnische Hebel, lehnen wir jedoch ab", sagte Seehofer.

Hintergrund sind die Warnungen von Ökonomen, dass auch die derzeit geplante Aufstockung des EFSF auf 780 Milliarden Euro zu gering sei, um die Stabilität des Euro zu gewährleisten. Der Bundestag hatte die Ausweitung am Donnerstag mit der politisch wichtigen Koalitionsmehrheit gebilligt. Am Abend stimmte als zwölftes der 17 Euro-Länder auch Estland dem Vorhaben zu.

EFSF und ESM Der EFSF Die Europäische Finanz-Stabilitätsfazilität, kurz EFSF, ist der Fonds, aus dem klamme Euro-Staaten seit dem Frühjahr 2010 zu günstigen Zinsen Kredite bekommen. Irland nahm diese Möglichkeit im November 2010 als erstes Land in Anspruch. Das Ausleihvolumen des EFSF beträgt derzeit 240 Milliarden Euro, soll aber auf 440 Milliarden steigen – das beschlossen die Euro-Länder auf dem Brüsseler Krisengipfel im Juli 2011. Den Beschlüssen müssen die nationalen Parlamente noch zustimmen; zu ihnen gehört auch ein Anstieg des tatsächlichen Umfangs des EFSF von 750 auf 780 Milliarden Euro. Diese Summe liegt deutlich höher als die tatsächliche Vergabekapazität, weil für ein Spitzen-Rating des Fonds hohe Bürgschaften der beteiligten Staaten nötig sind. Der deutsche Anteil an den Bürgschaften beträgt derzeit 123 Milliarden Euro, er wird sich auf 211 Milliarden Euro erhöhen. Außerdem wurde eine Erweiterung der Kompetenzen des EFSF beschlossen: Er soll bald an der Börse Staatsanleihen von Krisenstaaten kaufen, um deren Kurse zu stabilisieren. Der ESM Der Europäische Stabilitätsmechanismus, kurz ESM, soll 2013 als dauerhafter Krisenfonds den EFSF ablösen; das beschlossen die Finanzminister der Euro-Staaten im November 2010. Der ESM umfasst 700 Milliarden Euro, von denen maximal 500 Milliarden an gefährdete Staaten verliehen werden können. Der Rest dient als Sicherheitseinlage. Sie soll die Rating-Agenturen überzeugen, auch dem ESM Bestnoten zu verleihen. Im Gegensatz zum EFSF wird der neue Fonds mit einer Bareinlage in Höhe von 80 Milliarden Euro ausgestattet. Deutschland gibt 22 Milliarden Euro Kapitaleinlage und garantiert weitere 168 Milliarden. Der ESM leistet nur im Notfall Hilfe, sofern der Empfängerstaat sich verpflichtet zu sparen. Über die Höhe und Bedingungen von Notkrediten bestimmen die Finanzminister im Euro-Raum einstimmig. Alle weiteren Entscheidungen bedürfen einer qualifizierten Mehrheit. In Einzelfällen können an den Hilfen auch private Gläubiger beteiligt werden. In der deutschen Regierungskoalition ist der ESM umstritten.

Es gilt aber als sicher, dass die Länderkammer keinen Einspruch gegen das Gesetz erheben wird. Dieses bedarf gar nicht der Zustimmung der Länder. Daher steht der Rettungsfonds in der Sondersitzung auch nicht zur Abstimmung. Beantragt kein Land, den Vermittlungsausschuss anzurufen, hat der Rettungsfonds den Bundesrat damit automatisch passiert.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) unterstrich die Notwendigkeit der Hilfe. Er sagte in seiner Rede vor dem Bundesrat, ein Ende der Turbulenten am Finanzmarkt sei nicht in Sicht. Die Lage sei "nach wie vor besorgniserregend". Sie sei eine deutliche Belastung für die Weltwirtschaft mit Auswirkungen auch für Deutschland.

Weitere Geldgeber aus Asien oder Arabien

Die Euro-Länder diskutieren derzeit, den gerade erst mit neuen Mitteln und Funktionalitäten ausgestatteten Fonds noch schlagkräftiger zu machen. Spätestens bei der Jahrestagung von Internationalem Währungsfonds in Washington vergangene Woche wurde dies deutlich.

Mit dem Kredithebel könnten Hilfen für von Staatspleite bedrohte Euro-Länder verstärkt werden, indem weitere Geldgeber – etwa Staatsfonds aus Asien oder Arabien – für den EFSF gewonnen werden. Die würden dann auch Haftungsrisiken übernehmen, wobei die Tranchen mit größerer Ausfallwahrscheinlichkeit wohl beim EFSF blieben. Dadurch würden aus einem EFSF-Euro fünf Euro, ohne das EFSF-Kapital aufzustocken und ohne höhere Haftungsgarantien für die Euro-Länder einzufordern.

Die Finanzminister der Euro-Gruppe werden bei ihrem Treffen am Montag nach Angaben von Vertretern der Euro-Zone voraussichtlich darüber sprechen, aber keine Entscheidung über eine EFSF-Ausweitung durch einen solchen Hebel treffen.

"Die Minister werden am Montag einer Lösung näherkommen, aber noch kein Ergebnis erzielen", sagte ein mit den Vorbereitungen des Treffens betrauter Beamter. Es werde jedoch eine Hebel-Methode ausgewählt, die keinen neuen Ratifizierungsprozess durch die Parlamente der Mitgliedsstaaten erfordere und zudem nicht eine Herabstufung des EFSF oder eines der Garantie-gebenden Länder durch Rating-Agenturen nach sich ziehe, hieß es weiter.

Die SPD rechnet damit, dass wegen einer möglichen Ausweitung des EFSF rasch neue Belastungsproben auf die schwarz-gelbe Koalition in Deutschland zukommen. "Die Atempause für die Regierung wird nur bis zur kommenden Woche währen, wenn die nächste EU-Finanzministerkonferenz stattfindet", sagte Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier der Rheinischen Post. "Die Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass in der Europäischen Union über die nächsten Maßnahmen zur Euro-Rettung geredet wird."