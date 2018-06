Die deutschen Energiekonzerne haben im ersten Halbjahr 2011 mehr Strom exportiert als importiert. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 23,9 Terawatt-Stunden (TWh) über die europäischen Stromnetze in die Bundesrepublik eingeführt. Im gleichen Zeitraum wurden 27,9 TWh ausgeführt. Damit überstiegen die Exporte die Importe um fast 17 Prozent. Eine Terawatt-Stunde entspricht einer Milliarde Kilowattstunden (KWh).



Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum sei der Exportüberschuss in der Handelsbilanz aber deutlich gesunken: So sei die Einfuhrmenge im Vergleich zum ersten Halbjahr 2010 um 4,8 TWh gestiegen, das macht ein Plus von 25 Prozent aus. Gleichzeitig hat sich die Exportmenge um rund zwei TWh verringert, was einem Minus von sieben Prozent entspricht.



Der Rückgang dürfte mit dem Atom-Moratorium zusammenhängen: Nach der Reaktorkatastrophe in Fukushima im März ließ die Bundesregierung alle Atomkraftwerke auf ihre Sicherheit prüfen. Acht Atommeiler wurden vorübergehend stillgelegt, mit der Entscheidung des Bundestages vom 30. Juni wurde ihr dauerhaftes Aus beschlossen.



Nach früheren Angaben des Statistischen Bundesamtes hatte sich der Atomausstieg negativ auf das deutsche Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal ausgewirkt.



Die größten Strommengen wurden im ersten Halbjahr aus den beiden Nachbarländern Frankreich (10,4 TWh) und der Tschechischen Republik (5,6 TWh) eingespeist. Die beiden wichtigsten Abnehmer für Strom aus Deutschland waren die Alpennachbarn Österreich (7,8 TWh) und die Schweiz (7,6 TWh).