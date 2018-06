Die Wirtschaft in den 17 Euro-Ländern wird im zweiten Halbjahr voraussichtlich kaum noch wachsen. Die EU-Kommission senkte ihre Prognose für die zweite Jahreshälfte deutlich nach unten. "Inmitten der Finanzkrise kommt der Aufschwung zum Erliegen", heißt es in einem in Brüssel vorgestellten Bericht. Einen Rückfall in die Rezession befürchtet die Kommission aber nicht.

Dem Bericht zufolge wird die Wirtschaft im Euro-Raum im dritten Quartal nur noch um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal zulegen, im vierten Quartal um 0,1 Prozent. Insgesamt revidierte die EU-Kommission ihre Einschätzung um 0,5 Punkte für das zweite Halbjahr nach unten. Weil die Wirtschaft im Euro-Raum zum Jahresbeginn jedoch stark gewachsen war, werde sie im Gesamtjahr um 1,6 Prozent zulegen.

Für die 27 EU-Länder werde das Wachstum in diesem Jahr bei 1,7 Prozent liegen. Bislang lag die Prognose bei 1,8 Prozent.

Optimistische Prognose für Deutschland

Die deutsche Wirtschaft schätzt die Kommission optimistischer ein als zuvor. Die Experten hoben ihre Prognose für Deutschland deutlich an: Statt 2,6 Prozent sei ein Wachstum von 2,9 Prozent für dieses Jahr zu erwarten. Im dritten und vierten Quartal soll das Wachstum bei 0,4 und 0,2 Prozent liegen.

Die Inflation wird demnach für das Gesamtjahr 2,9 Prozent für die gesamte EU betragen, 2,5 Prozent in der Eurozone und 2,3 Prozent in Deutschland.

"Die Aussichten für die europäische Wirtschaft haben sich verschlechtert", sagte EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Olli Rehn. Dafür ausschlaggebend sei die internationale Schuldenkrise und die schwache Inlandsnachfrage. Außerdem sei die Erholung von Finanzkrisen häufig "holprig".