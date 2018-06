Ausgerechnet die Finnen! Lange galten sie als europäische Musterschüler. Nun steht das kleine, ferne Land im Mittelpunkt einer erregten Brüsseler Debatte. Denn die jüngsten Milliardenhilfen, die die Regierungschefs im Juli für das Not leidende Griechenland beschlossen haben, sind nicht nur in Deutschland umstritten. Auch in den Niederlanden, der Slowakei oder Slowenien wächst der Widerstand. In keinem anderen Land aber war dieser Widerstand bislang so erfolgreich wie in Finnland.

"Viele Grüße aus Helsinki!" Carl Haglund ist einer von insgesamt 13 Abgeordneten, die Finnland im Europäischen Parlament vertreten. Als er am vergangenen Montag im Wirtschaftsausschuss des Europaparlaments das Wort ergreift, flüchtet er sich erst einmal in Ironie. Dann entschuldigt er sich für die Politik seiner Regierung. Dabei ist Haglunds Partei, die die schwedische Minderheit in Finnland vertritt, selbst Teil dieser Regierung. Der 32-Jährige war bis zu seinem Wechsel ins Europaparlament Staatssekretär in Helsinki.

Nun verfolgt er fassungslos aus Brüssel, wie sich die finnische Regierung von den EU-Skeptikern im eigenen Land treiben lässt und dabei im Kreise der Euro-Staaten ins Abseits geraten ist. "Ohne die Atmosphäre, die die Wahren Finnen geschaffen haben, wäre es nicht so weit gekommen", sagt Haglund. Auch davon handelt das finnische Beispiel: Was geschieht, wenn die Europaskeptiker anfangen, die Politik zu bestimmen.

Finnland verlangt ein Pfand von Athen

Kein Euro für Griechenland! Mit dieser Botschaft waren die Wahren Finnen, eine rechtspopulistische Partei, im Frühjahr in den finnischen Wahlkampf gezogen. Mit 19 Prozent der Stimmen und als drittstärkste Partei kamen sie wieder heraus. Schon damals blieb ihr Ruf nicht ohne Echo: Auch die Sozialdemokraten (SDP), ehedem glühende Europäer, bedienten ihm Wahlkampf manches anti-europäische Ressentiment. Zu groß war ihre Angst, noch mehr Wähler an die Populisten zu verlieren.

Als es nach der Wahl darum ging, eine Regierung zu bilden, spielte die Griechenland-Hilfe eine zentrale Rolle. Die Verhandlungen gestalteten sich kompliziert, die finnische Parteienlandschaft ist sehr zersplittert. Am Ende einigten sich sechs Parteien auf eine fragile Koalition und auf einen bemerkenswerten Vertrag. Nur wenn Finnland künftig von Athen ein Pfand bekäme, werde die neue Regierung Griechenland weiterhin unterstützen. Der erste, der eine solche Forderung erhoben hatte, war Timo Soini, der Vorsitzende der Wahren Finnen, gewesen. Nun ging ihm selbst diese Verabredung nicht weit genug. Soini wählte den Gang in die Opposition.

Für den Europaabgeordneten Carl Haglund war die Forderung nach einem Pfand von Anfang an absurd: "Womit sollen die Griechen denn bürgen? Wenn sie die Sicherheiten hätten, die wir von ihnen verlangen, bräuchten sie von uns keinen Kredit." So kann man das sehen.