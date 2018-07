Es sind erneut deutliche Worte, die Timothy Geithner nach Europa schickt: Die Politik auf dem alten Kontinent müsse dringend "eindeutige Signale" an die Finanzmärkte senden, um eine schlimmere Krise zu verhindern, fordert der amerikanische Finanzminister in einem Interview mit der britischen BBC. Auch müssten die Regierungen enger mit der Europäischen Zentralbank (EZB) zusammenarbeiten und einen "Schutzwall" einziehen, damit sich die Lage nicht weiter verschlimmere.

Die Äußerungen fallen am Rande der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington, wo sich die Finanzminister der G-20-Staaten und Finanzexperten aus aller Welt über den Zustand der Weltwirtschaft austauschen.

Geithner sagte, die Bedrohung durch kaskadenartige Pleiten, bank runs und katastrophale Risiken müssten endlich vom Tisch. Andernfalls würden alle Anstrengungen untergraben, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, sowohl in Europa als auch weltweit. Die Entscheidungen darüber, wie es in Europa weiter gehe, könnten nicht warten, bis die Krise noch schlimmer werde, sagte Geithner.

Es ist das zweite Mal binnen weniger Tage, dass sich Amerikas Finanzminister in Europas Schuldenprobleme einmischt. Bereits vor wenigen Tagen nahm Geithner am Krisengipfel der EU-Finanzminister in Polen teil. Auch damals reiste er mit Vorschlägen an die Europäer an, wie die Krise zu lösen sei.

Amerika fürchtet ein Übergreifen der europäischen Schuldenkrise auf das eigene Land. Eine Rezession in Europa, so die Sorge, würde vor allem die global operierenden US-Konzerne hart treffen und am Ende auf die amerikanische Wirtschaft durchschlagen.

Bereits am Donnerstag hat die IWF-Chefin Christine Lagarde gemahnt, die Regierungen der Euro-Zone müssten schnell und koordiniert gegen die Krise vorgehen. "Eine kollektive politische Führung ist definitiv das, was nötig ist", sagte sie. Die technischen Lösungsansätze für die bestehenden Probleme – wie die Überschuldung Griechenlands – lägen vor. Jetzt komme es darauf an, diese auch schnell umzusetzen.

Unterdessen sprach sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) erneut gegen eine Ausweitung der Euro-Hilfen aus. Europa befinde sich auf einem guten Weg, sagte er. Für das hoch verschuldete Griechenland gab Schäuble einen negativen Ausblick. "Griechenland wird zur vollen Herstellung seiner Wettbewerbsfähigkeit sicher eher ein Jahrzehnt brauchen als ein Jahr", sagte er der Wirtschaftswoche.

Griechenland müsste dennoch unter allen Umständen in der Euro-Zone gehalten werden. "Jeder Verantwortliche weiß, dass ein Ausscheiden erhebliche Folgen hätte für Griechenland, aber auch weit darüber hinaus", sagte Schäuble. Vor allem die Auswirkungen auf den Bankensektor seien nicht zu unterschätzen.