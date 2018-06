Nach jahrelanger Debatte geben die Krankenkassen ab nächster Woche die neue elektronische Gesundheitskarte an die Versicherten aus. Die Karte, die bislang nur in Modellregionen getestet wurde und im Vergleich zu den anfänglichen Plänen deutlich abgespeckt ist, soll allmählich die bisherige Krankenkassenkarte ersetzen.

Geplant ist, dass die Karte bis Ende 2011 an mindestens zehn Prozent der Versicherten ausgegeben wird. Das wären sieben Millionen Patienten. In "absehbarer Zeit" soll sie die bisherige Versichertenkarte vollständig ersetzen. Vorerst sollen auf der Karte nur die üblichen Stammdaten wie Name, Geburtsdatum, Adresse und Krankenversicherungsnummer gespeichert werden, die auch auf der bisherigen Versichertenkarte enthalten sind.

Notfalldaten und Organspende

Die augenfälligste Neuerung ist ein Foto des Versicherten, das den Missbrauch der Karte eindämmen soll. Um die neuen Karten lesen zu können, werden Arztpraxen und Krankenhäuser derzeit mit geeigneten Lesegeräten ausgestattet.

Geplant ist, die Stammdaten der Versicherten regelmäßig online zu aktualisieren. Das erspart etwa bei einem Umzug den bisherigen Kartenaustausch. Die Versicherten können künftig auch freiwillig Notfalldaten etwa zu Vorerkrankungen, Allergien oder Blutgruppe speichern lassen. Auch die Bereitschaft zur Organspende könnte theoretisch auf der Gesundheitskarte dokumentiert werden. Zudem soll die Gesundheitskarte den Online-Austausch zwischen Ärzten ermöglichen, etwa um Befunde zügig zu übermitteln.

Im Gegensatz zur bisherigen Versichertenkarte, die eine reine Speicherkarte ist, enthält die neue Gesundheitskarte einen Mikroprozessor. Dadurch lassen sich schutzbedürftige Informationen verschlüsseln. Um auf die medizinischen Daten zugreifen zu können, müssen der elektronische Arztausweis und die Gesundheitskarte zusammen in das Kartenterminal geschoben werden. Der Versicherte muss dem Datenzugriff später durch die Eingabe einer PIN-Nummer zustimmen, es sei denn, es liegt ein Notfall vor.

"Lernfähig und intelligent"

Einige Ärzteverbände wie die Freie Ärzteschaft und die Bürgerinitiative "Stoppt die e-Card" halten die Gesundheitskarte für zu teuer und zu unsicher. Die Chefin des Kassenverbands (KBV), Doris Pfeiffer, meint hingegen, die Karte sei "lernfähig und intelligent". Ihre Ausgabe sei nötig, um das Gesundheitswesen weiter zu modernisieren. Arztpraxen sollen – trotz Widerstands vieler Ärzte – laut KBV bis Jahresende Lesegeräte haben.

Technische und organisatorische Schwierigkeiten sowie Widerstand bei den Akteuren verzögerten den Start jahrelang. Bisher fielen Kosten von mindestens rund 600 Millionen Euro für Karten, Lesegeräte und die Betreibergesellschaft Gematik an.