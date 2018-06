Ist die griechische Krise vorerst entschärft? Wenn man die EU-Kommission hört, scheint es so zu sein. Die Troika kehrt nach Athen zurück, um die Sparmaßnahmen des griechischen Staates zu überwachen. Was klingt wie ein Stoßtrupp bürstenbehelmter Kämpfer mit Schilden und aufgepflanzten Lanzen ist vielmehr die moderne Nemesis der Finanzwelt: das fliegende Kontrollkomitee aus Internationalem Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und EU.

Dürfen die Griechen über die Rückkehr der Troika nach Athen erleichtert sein? Um ehrlich zu sein: nein. Was die griechische Regierung vergangene Nacht mit der EU ausgehandelt hat, läuft für das griechische Volk auf viele neue Sparmaßnahmen heraus , die eine Mehrheit als furchtbar ungerecht und brutal empfinden wird. Zehntausende Stellen im Staatsdienst werden gestrichen, die Renten und Löhne gekürzt. Zu rechnen ist rechtzeitig vor dem Winter mit einer erhöhten Steuer auf Heizöl, dazu auf Immobilien. Wer meint, er könnte seinen Frust mit Alkohol und Zigaretten betäuben, muss sich auch dabei auf mehr Abgaben einstellen.

Diese Maßnahmen sind notwendig, sagen die Troika-Vertreter, damit sich Griechenland mittelfristig wieder selbst finanzieren kann. Womit sie wohl auch Recht haben. Doch hat diese Strategie zwei Haken: Erstens treibt sie Griechenland tiefer in die Wirtschaftskrise. Zweitens ist sie von außen auferlegt.

Als im Juni das zweite Rettungspaket verabschiedet wurde, gingen IWF, EU und die griechische Regierung von einer Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 3,8 Prozent aus. Im August warnte Finanzminister Evangelos Venizelos, er rechne nunmehr mit minus 4,5 Prozent. "Ende nach unten offen", fügte er hinzu. Aus diesem Teufelskreislauf von Sparen und Schrumpfen ist derzeit kein wirklicher Ausweg sichtbar. Eigentlich bräuchte Griechenland jetzt ein kräftiges Konjunkturprogramm. Nur hat es die Reserven dafür im vergangenen Jahrzehnt sinnlos verpulvert.

Eine Mehrheit der Griechen aber sieht den Fehler gar nicht bei Griechenland. Das mag einen Westeuropäer erstaunen, aber so stellen es viele griechische Medien dar. Sie beschreiben die Troika als moderne Wiedergänger fremder Besatzer und Diktatoren, von denen Griechenland in den vergangenen Jahrhunderten so viele kennengelernt habe. In dieser Atmosphäre fällt es der Pasok-Regierung von Giorgos Papandreou sehr schwer, die immer schärferen Sparmaßnahmen zu erklären.

Schon üben sich die ersten hochrangigen Pasok-Mitglieder in Ausweichmanövern. Einige stimmen in den Chor gegen das Ausland ein. Die populistische Opposition der Nea Dimokratia ist da längst angekommen. Sie hofft auf Neuwahlen und gaukelt der Bevölkerung wider besseres Wissen vor, es ginge auch ohne den Sparplan und Entlassungen im öffentlichen Dienst.

Die vorläufige Einigung der Troika mit der griechischen Regierung mag eine Atempause verschaffen. Es ist jedoch unrealistisch, auf eine glatte Umsetzung der Beschlüsse zu hoffen. Die Nea Dimokratia macht ebenso mobil wie die Gewerkschaften. Die regierende Pasok wird die Zweifler in den eigenen Reihen nicht los. In einer sich verschärfenden Wirtschaftskrise, begleitet von dem grassierenden Gefühl der Griechen, von fernen Mächten aus dem Ausland gequält zu werden, wird die Regierung es schwer haben, ihre Pläne erfolgreich durchzusetzen. Ein Kabinettssturz und Neuwahlen sind jederzeit möglich.

Griechenland könnte somit noch in diesem Jahr das erste Land der EU werden, in dem der von EU, EZB und IWF diktierte Sparkurs scheitert. Die EU wäre gut beraten, sich schon heute auf diesen Fall vorzubereiten. Aber bitte seriös; das heißt nicht plappern, siehe Wirtschaftsminister Rösler, sondern im Stillen planen.