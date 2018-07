Die Nachricht traf die Menschen in Griechenland am vergangenen Wochenende vollkommen unerwartet. Wieder soll es eine neue Steuer gegeben, mit der die Regierung das Defizit des Landes verringern will. Noch im Juli hatte Ministerpräsident Giorgos Papandreou versprochen, es werde vorerst bei den beschlossenen Sparmaßnahmen bleiben . Damals hatte der Premier harte Einschnitte für die Bevölkerung durch das Parlament gebracht – trotz tagelangen Generalstreiks und landesweiter Proteste. Nun ist die Stimmung eine andere.

Die Wirtschaft in Griechenland schrumpft stärker als erwartet, in diesem Jahr um mehr als fünf Prozent. Die Steuereinnahmen sinken weiter. Auch bei der Privatisierung der Staatsbetriebe kommt die Regierung nicht voran. Zudem blockieren die mächtigen Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes den Stellenabbau in der überdimensionierten Verwaltung. Die Probleme werden größer, nicht kleiner.

Mit der neuen Steuer auf Immobilien dürfte die Regierung noch ein weiteres Problem bekommen: Weil sich die Finanzverwaltung nicht imstande sieht, das Geld selbst einzutreiben, sollen die Abgaben über die Rechnung der staatlichen Stromgesellschaft eingezogen werden. Schon aber hat die Gewerkschaft der Stromgesellschaft DEI angekündigt, das Verfahren zu behindern: "Wir werden es unter keinen Umständen erlauben, dass die DEI als Instrument der Steuereintreibung benutzt wird", sagte Gewerkschaftschef Nikolaos Fotopoulos.

Neun von zehn Griechen lehnen Politik der Regierung ab

Diese Haltung spiegelt die Stimmung im Land wider: Das Vertrauen in die Regierung Papandreou und die politische Klasse ist geschwunden. Einer Umfrage der Tageszeitung Kathimerini zufolge lehnen neun von zehn Griechen sowohl die Politik der Regierung als auch die der Opposition ab. Die einflussreiche Zeitung To Vima nennt Papandreou in einem Kommentar nur noch den "Feldherrn der Niederlage".

Die Bevölkerung traut der Regierung nicht mehr zu, die Schuldenprobleme des Landes zu lösen. Es herrscht große Verzweiflung, allgemeine Resignation. Selbst die jüngsten Äußerungen aus Deutschland haben in diesem Klima kaum Widerstand ausgelöst. Sehr genau hat die griechische Presse registriert, dass sich Wirtschaftsminister Philipp Rösler als Mitglied der deutschen Regierung offen für "eine geordnete Insolvenz" des Landes ausgesprochen hat. Auch wurde berichtet, dass in Berlin offenbar an einem solchen Plan-B längst gearbeitet werde.

Euro-Szenarien Szenarien: Weiter wie bisher Griechenland steht mit dem Rücken zur Wand. Das Land spart an allen Ecken – aber es reicht nicht. Nun soll eine Steuer auf Wohnräume erhoben werden, die dem Haushalt zwei Milliarden Euro bringen soll. Dass es Griechenland mit Hilfe der Kredite aus Europa schafft, wieder auf die Beine zu kommen, wird immer unwahrscheinlicher. In diesem Jahr wird die Wirtschaft um 5,3 Prozent schrumpfen. Auch das Haushaltsdefizit wird 2012 kaum sinken. Dennoch ist denkbar, dass die Politik sich entscheidet, Griechenland weiter zu unterstützen, um härtere Einschnitte wie eine Umschuldung oder einen Austritt aus der Euro-Zone zu verhindern. Am 14. September fährt die Troika, Vertreter aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds, nach Athen, um den Sparkurs der griechischen Regierung erneut zu prüfen. Nur wenn sie von den Erfolgsaussichten überzeugt sind, wird der nächste Hilfskredit in Höhe von acht Milliarden Euro gewährt. Euro-Austritt Die Regierung in Athen mag sparen, wie sie will, wettbewerbsfähiger wird das Land dadurch nicht. Ein Austritt aus der Euro-Zone würde das kurzfristig ändern. Die Währung Griechenlands würde abwerten, griechische Produkte würden dadurch im Ausland billiger. Vielleicht brächte das den Exporteuren neue Geschäftschancen. Denkbar wäre auch eine Euro-Pause: Griechenland verlässt freiwillig die Euro-Zone, kommt wieder auf die Beine und kehrt dann zurück. Das klingt alles gut, aber es hat gleich mehrere Haken. Vermutlich würde ein Austritt eine Kapitalflucht aus Griechenland auslösen. Wenn die Währung an Wert verliert, werden auch die Vermögen im Inland weniger wert. Davor werden sich die Anleger in Griechenland durch Vermögenstransfers ins Ausland schützen. Gut möglich, dass dann weitere Banken in Griechenland gerettet werden müssen. Und Griechenlands Staatsschulden belaufen sich auf Euro. Wertet die neue Währung Drachme ab, wird es für den griechischen Staat noch schwieriger, seine Schulden zu begleichen. Nach Ansicht vieler Experten wäre ein Euro-Austritt ohne Schuldenschnitt deshalb gar nicht denkbar. Geordnete Insolvenz Sollte Griechenland seine Sparziele nicht erreichen, wollen die Geldgeber weitere Kredite verweigern. Das Land wäre nicht mehr zahlungsfähig. Diskutiert wird daher ein geordnetes Insolvenzverfahren, bei dem Griechenland die Euro-Zone aber nicht verlässt. Die Regierung würde die Zahlungen von Krediten und Rechnungen einstellen und dadurch praktisch unter Gläubigerschutz gestellt. Davon betroffen wären in erster Konsequenz die europäischen Banken, weil sie ihre Bestände an griechischen Staatsanleihen abschreiben müssten. In einem solchen Insolvenzverfahren könnte dann der europäische Rettungsfonds EFSF eine wichtige Rolle einnehmen: Die Geldinstitute wäre auf Milliarden aus dem Fonds angewiesen, um ihre Verluste abzufedern und ihren Bankrott zu verhindern. Allerdings werden geordneten Insolvenzen üblicherweise bei Unternehmen eingeleitet und nicht bei Staaten. Es müssten folglich Regularien erstellt werden, die das Verfahren ordnen.

Vor einigen Monaten noch hätten solche Äußerungen einen Sturm der Entrüstung bei griechischen Politikern, Journalisten und Demonstranten ausgelöst. Nun aber scheint es eine stille Zustimmung auch für derart drastische Szenarien zu geben. Viele Griechen glauben, dass weitere Sparmaßnahmen zu keinem Ergebnis führen und dass es einen anderen Weg aus der Krise geben muss.