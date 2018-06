"Die Weltwirtschaft befindet sich in einer gefährlichen neuen Phase", warnt der Internationale Währungsfonds (IWF) in seinem neuen Weltwirtschaftsausblick. Er korrigierte seine Wachstumsprognosen für die Industrieländer und damit auch für Deutschland teils drastisch gegenüber den Schätzungen vom Sommer. Auch der Weltbank-Chef Robert Zoellick hatte bereits vor einer neuen Wirtschaftskrise gewarnt.

Für die Weltwirtschaft rechnet der IWF demnach nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von jeweils vier Prozent in diesem und im nächsten Jahr. Das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als in der Juni-Schätzung für 2011 und ein halber Prozentpunkt weniger für 2012. Die US-Wirtschaft wird laut IWF in diesem Jahr mit 1,5 Prozent einen Prozentpunkt langsamer wachsen als bislang erwartet, und auch im nächsten Jahr dürften es nur 1,8 Prozent Zuwachs werden.

Gute Aussichten für Asiens Wirtschaft

Für Deutschland rechnet der Fonds im laufenden Jahr nur noch mit 2,7 Prozent mehr Wirtschaftsleistung – ein halber Prozentpunkt weniger als im Juni erwartet. Noch schlechter sehen die Aussichten für das Jahr 2012 aus: Statt zwei Prozent erwartet der IWF nur noch ein Plus von 1,3 Prozent. Auch die Bundesbank befürchtet langfristig schlechte Aussichten für die deutsche Wirtschaft.

Die Schwellen- und Entwicklungsländer bleiben laut der IWF-Schätzung von der aktuellen Krise bislang weitgehend unbeeindruckt. Für sie sagt der Fonds für dieses und nächstes Jahr eine Verbesserung der Wirtschaftsleistung voraus. Vor allem China liegt mit einem Plus von 9,5 Prozent in diesem und 9 Prozent im kommenden Jahr weit vorne.