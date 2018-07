Eigentlich sind die Daten, die Mitarbeiter der amerikanischen Statistikbehörden Monat für Monat in den Geschäften des Landes zusammentragen, für einen ganz profanen Zweck bestimmt: zum Messen der Inflation in den Vereinigten Staaten. Die Informationen bilden die Grundlage für den Index für die Verbraucherpreise, einen der wichtigsten wirtschaftlichen Indikatoren. Ein Wissenschaftler hat das Rohmaterial der Statistikämter jetzt für ganz andere Zwecke genutzt. Die Daten sind die Basis für eine Fallstudie, die faszinierende Einblicke in die Funktionsweise der Marktwirtschaft gibt.

David Matsa (Northwestern University) führt damit am Beispiel amerikanischer Supermärkte vor Augen, welche Folgen härterer Wettbewerb zwischen Unternehmen hat. Er analysiert ein Phänomen, das Volkswirte bislang weitgehend übersehen haben: Wenn auf einem Markt die Konkurrenz zwischen den Firmen steigt, senken diese nicht nur ihre Preise – sie verbessern gleichzeitig auch die Qualität ihrer Produkte.

In den traditionellen Markt-Modellen der Ökonomen ist für solche Effekte kein Platz. Qualitätsverbesserungen bei Gütern und Dienstleistungen überzeugend einzufangen galt bislang als nahezu unmöglich. Volkswirte messen die Effekte von Wettbewerb bislang quasi ausschließlich anhand der Preise . David Matsa hat es geschafft, diesem Tunnelblick ein Ende zu bereiten. Mit Hilfe der Daten aus der US-Inflationsstatistik kann er die Servicequalität der Supermärkte im Detail messen – auf der Ebene einzelner Filialen und für die Jahre 1988 bis 2004.

Dreh- und Angelpunkt ist die Frage, wie viele Artikel in einem Supermarkt ausverkauft sind. Die Mitarbeiter der Statistikbehörden, die vor Ort die Preise erheben, vermerken in ihren Listen stets, wenn ein Produkt vergriffen ist.