Mitte dieses Jahres haben sich Vertreter Chinas und Nordkoreas darauf geeinigt, zwei Sonderwirtschaftszonen im Norden Nordkoreas wiederzubeleben. Die Hwanggumphyong and Wihwa Islands Economic Zone im Nordwesten und die Zone in Rason im Nordosten waren bereits vor Jahren als Sonderwirtschaftszonen ausgewiesen worden. Die nordkoreanische Regierung hatte sie jedoch in den vergangenen Jahren vernachlässigt.

Das hat sich geändert. Das Präsidium der Obersten Volksversammlung Nordkoreas hat im Juni eine investitionsfreundliche Gesetzgebung erlassen, die sich an den rechtlichen Rahmenbedingungen früherer chinesischer Sonderwirtschaftszonen orientiert. Mit russischen und chinesischen Partnern sollen die marode Transportinfrastruktur und Stromversorgung sichergestellt werden.

Leserartikel Warum Leserartikel? Text- und Bildbeiträge unserer Leser bereichern unsere Inhalte um zusätzliche Sichtweisen, Erfahrungsberichte und Meinungen. Sie sind von Menschen, die wissen, wovon sie sprechen, weil sie es selbst erlebt haben oder unmittelbar betroffen sind. Oder weil sie sich in einem bestimmten Thema sehr gut auskennen. Erzählen Sie unseren Lesern die Geschichten, die wir nicht erzählen können. Und zeigen Sie ihnen die Fotos und Videos, die sie sehen sollten. Zur Artikeleingabe Leserartikel schreiben Grundsätzlich ist jedes Thema für einen Leserartikel geeignet, solange Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung und einem persönlichen Blickwinkel darüber berichten und keine Rechte Dritter verletzen. In unseren Leserartikel-FAQ finden Sie Hinweise für das Verfassen Ihres Artikels für ZEIT ONLINE. Bitte senden Sie uns Ihren Artikel bzw. Links zu Fotos und Videos über unser Leserartikel-Formular. Der ZEIT-ONLINE-Wald Als Dankeschön schenken wir Ihnen für jeden veröffentlichten Leserartikel einen Baum. Seit 2011 haben wir in Zusammenarbeit mit iplantatree.org knapp 1.500 Bäume gepflanzt und geben diese nach und nach an unsere Leserartikelautoren ab. So wächst in Berlin-Friedrichshagen ein ZEIT ONLINE-Wald heran, genährt von unseren schreibenden Lesern. Aktuell rangiert das "Team ZEIT ONLINE" auf Platz 19 der aktivsten Baumpflanzer des Projektes. Dafür danken wir Ihnen.

Kim Jong Il war in die beiden Nachbarstaaten gereist und hatte sich dort um ausländische Investoren bemüht. Außerdem fand im August dieses Jahres auch erstmalig eine internationale Handelsmesse in Rason statt. Die Bewohner der Region scheinen davon zu profitieren. Medien berichten, dass sie über ungewöhnliche ökonomische Freiheiten verfügen.

In China stoßen die Bemühungen Nordkoreas auf reges Interesse. Das Land würde von einem florierenden Wirtschafts- und Handelszentrum in den nordkoreanischen Gebieten profitieren. China bekäme einen direkten Zugang zum japanischen Meer, der den teilweise rückständigen Provinzen im Nordosten des Landes einen wirtschaftlichen Aufschwung bescheren könnte.

Auch Russlands ökonomisch unterentwickelter Ferner Osten könnte von einem wirtschaftlichen Zentrum unmittelbar an der 18 Kilometer langen Grenze zu Nordkorea profitieren. Die Bewohner würden vom Zugang zu einem dauerhaft eisfreien Hafen in Nordkorea ebenfalls einen Vorteil haben. Aus diesem Grund helfen sowohl Russland als auch China derzeit tatkräftig beim Straßen- und Schienenbau in den nordkoreanischen Gebieten. Beide Länder haben sich bereits Anlagen im Hafengebiet von Rason gesichert.

Nordkorea hat mit seinen Sonderwirtschaftszonen einen ersten kleinen Schritt in Richtung einer freien Marktwirtschaft gemacht. Und das ist mit Abstand das Beste, was es seit Langem über das Land zu berichten gibt.