Giorgos Papandreou ist nach Deutschland gekommen, um zu werben. Um Unterstützung, um Anerkennung, um Respekt. "Wir sind kein armes Land, wir waren ein schlecht geführtes Land", sagt der griechische Ministerpräsident in seiner Rede auf der BDI-Tagung am Dienstag in Berlin. Die Ressourcen seien nur jahrelang schlecht gemanagt worden. Das Land habe die Chance und die Möglichkeiten, nachhaltige Reformen anzugehen und ein "anderes Griechenland" zu schaffen.

Die Gegensätze zwischen Deutschland und Griechenland könnten derzeit kaum größer sein : auf der einen Seite ein Land mit niedriger Arbeitslosigkeit und einer immer noch kräftig wachsenden Wirtschaft. Auf der anderen Seite Griechenland, das im dritten Rezessionsjahr steckt und dem die unmittelbare Zahlungsunfähigkeit droht, sollte die nächste Tranche an Hilfskrediten nicht ausgezahlt werden.

Griechenland ist auf die Unterstützung aus Deutschland angewiesen. Auch deshalb ist Papandreou erneut nach Deutschland gekommen – am Abend trifft er Bundeskanzlerin Angela Merkel im Kanzleramt. Zuvor wirbt er auf der BDI-Tagung bei deutschen Unternehmern um Investitionen aus Deutschland. Die Photovoltaik habe in Griechenland Zukunft, sagt Papandreou. Die griechischen Häfen seien ein strategisch günstiger Standort nach Osteuropa und Asien. Und der deutsche Konzern SAP helfe Griechenland, die öffentliche Verwaltung effizienter zu machen. "Yes we can", ruft Papandreou obamagleich seinen mehr als 1.000 Zuhörern entgegen.

Papandreou gibt sich kämpferisch

Aber bei der deutschen Industrie verfängt der papandreousche Optimismus nicht: Das Investitionsklima in Griechenland sei nicht so gut, um dort im großen Stil zu investieren, sagt BDI-Präsident Hans-Peter Keitel. Es geht in erster Linie um Vertrauen, und das fehlt. Das weiß auch Giorgos Papandreou – zumal den Deutschen in den Medien regelmäßig wenig vertrauensstiftende Bilder aus Griechenland entgegenschlagen: protestierende Studenten, Kundgebungen von Gewerkschaften und Beamten, Streiks. Auch an diesem Tag wieder, an dem Papandreou in Deutschland weilt.

Trotzdem gibt sich der Ministerpräsident im fernen Berlin kämpferisch: "Viele fragen mich: Haben Sie die nötige Unterstützung? Ich sage: Das ist nicht mein Problem! Mein Problem ist, das Land zu retten." Speziell an die Kritiker in Deutschland gerichtet sagt er: "Ich kann garantieren, dass Griechenland allen seinen Verpflichtungen nachkommen wird." Dafür erntet der Regierungschef Applaus.

Dabei weiß Papandreou durchaus, dass die notwendigen Schritte für viele Griechen schmerzhaft sind. Gerade deshalb empfindet er die anhaltende Kritik an seinem Land als so "frustrierend". Er erwarte für die begonnenen Reformen keinen Beifall, aber wenigstens Respekt. Gegenseitige Schuldzuweisungen und die anhaltende "Kakophonie" seien nicht hilfreich, sagt er. Man müsse gemeinsam an einem Strang ziehen, um die gemeinsame Krise zu überwinden.