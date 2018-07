Die spanische Regierung will zur Bekämpfung des Haushaltsdefizits die Reichensteuer vorübergehend wieder einführen. Die Steuer solle nur für die Jahre 2011 und 2012 erhoben werden, sagte Wirtschaftsministerin Elena Salgado. Sie war vor drei Jahren ausgesetzt worden. Nehme man die Einnahmen durch die Reichensteuer im Jahr 2007 als Grundlage, könne der Staat durch die Maßnahme 1,08 Milliarden Euro einnehmen, sagte Salgado. Zahlen müssen die Abgabe etwa 160.000 Steuerzahler.

Ziel der Steuer ist nach den Worten Salgados, dass die Reichen einen Beitrag leisteten, um die Wirtschaftskrise zu beenden. Spanien steht wegen seines hohen Schuldenbergs im Fokus der Finanzmärkte und will mit einem strikten Sparprogramm das Vertrauen der Anleger zurückgewinnen.

Die spanische Staatskasse brachte am Donnerstag Anleihen mit Laufzeiten von acht und neun Jahren im Gesamtwert von 3,95 Milliarden Euro am Markt unter. Die Zinsen für achtjährige Wertpapiere gingen im Vergleich zu der vorigen Auktion von 5,371 auf 4,998 Prozent zurück. Bei den neunjährigen Anleihen fiel die Rendite sogar von 5,921 auf 5,05 Prozent. Damit sind die Zinsen für spanische Anleihen bereits bei vier Auktionen in Folge gesunken.