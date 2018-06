Die Nachricht kam unerwartet – für die Regierenden in Berlin, aber auch für die Händler an der Frankfurter Börse. Kaum war am Freitagnachmittag die Nachricht in der Welt, der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, Jürgen Stark, werde seinen Posten räumen, brachen am Nachmittag die Kurse ein. Der Dax fiel auf ein Zweijahrestief, der Goldpreis stieg, der Euro verlor deutlich. Auch in den USA rauschten die Kurse in den Keller.

Selten hat ein Rücktritt die Finanzmärkte so aufgerüttelt. Stark gilt als ausgewiesener Fachmann, vor allem aber als Garant für Stabilität in der Währungspolitik. Zwar heißt es offiziell, Stark sei aus "persönlichen Gründen" zurück getreten. Aus der Zentralbank aber hört man, der Chefökonom sei wegen des Streits um den künftigen Kurs der Notenbank in der Euro-Krise gegangen.

Vor allem gegen die umstrittenen Anleihekäufe der EZB hatte Stark zuletzt votiert. Zwar bezeichnete er in einem ZEIT-Interview im Juni dieses Jahres die finanziellen Risiken für die Zentralbank als "beherrschbar", doch im August soll er im Rat der Zentralbank dagegen gestimmt haben, erneut Anleihen von Krisenstaaten wie Italien und Spanien anzukaufen, um die Zinsen für diese Staatspapiere zu drücken. Stark wurde überstimmt. Nun zieht er offenbar die Konsequenzen.

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) blieb wenige Stunden nichts weiter, als sein "Bedauern" auszudrücken. Man nehme den Rücktritt "zur Kenntnis", sagte Schäuble am Abend am Rande des G-7-Treffens in Marseille. Die Formulierung lässt vermuten, dass Schäuble ebenfalls vom Rücktritt des Ökonomen überrascht wurde. Man werde einen "guten Vorschlag" für einen Nachfolger machen, sagte Schäuble. Namen nannte er nicht.

Hinter den Kulissen ist jedoch schon ausgemacht, wer Starks Nachfolger werden soll: der bisherige Staatssekretär im Bundesfinanzministerium Jörg Asmussen. Er gilt ebenfalls als Fachmann, während der ersten Phase der Finanzkrise war er einer der wichtigsten Krisenmanager der Regierung. Fest steht bereits, dass auch EZB-Präsident Jean-Claude Trichet schon bald aus dem Amt scheidet. Der Italiener Mario Draghi wird ihn im November ablösen. Dafür musste sein Landsmann Lorenzo Bini Smaghi seinen Platz im EZB-Direktorium räumen.

Stark ist nicht der erste Deutsche, der wegen der Anleihekäufe auf Konfrontation mit EZB-Präsident Jean-Claude Trichet ging. Auch der frühere Bundesbank-Chef Axel Weber war vor wenigen Monaten im Streit um die Krisenpolitik gegangen. Weber hatte sich dagegen gewehrt, die Trennlinie zwischen Geldpolitik und Fiskalpolitik zu verwässern und damit gleichzeitig die Preisstabilität zu gefährden. Sein Vorwurf: Mit dem Kauf von Staatsschulden macht sich die EZB nicht nur politisch, sondern auch finanziell abhängig.

Die Kritiker der bisherigen Euro-Rettung sehen sich durch den weiteren Rücktritt eines wichtigen deutschen Währungshüter bestätigt. Der FDP-Abgeordnete Frank Schäffler, einer der schärfsten Widersacher des Finanzministers in der Koalition, sprach von einem schweren Schlag gegen den Euro. Wieder gehe ein geldpolitischer "Falke" von Bord. Der Präsident des Wirtschaftsrates der CDU, Kurt Lauk, sieht ein "dramatisches Alarmsignal dafür, dass die EZB wieder auf den richtigen Weg geführt werden muss".