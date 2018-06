Die US-Regierung hat ihre Wachstumsprognose für das laufende Jahr drastisch gesenkt. Das Präsidialamt geht für 2011 nur noch von einer Steigerung des Bruttoinlandsproduktes von 1,7 Prozent aus. Im Februar hatte die Regierung von Präsident Barack Obama noch mit einem Wachstum von 2,6 Prozent gerechnet.

Die neue Prognose wurde kurz vor der Rückkehr des US-Kongresses aus der Sommerpause veröffentlicht. Eine überparteiliche Parlamentarier-Kommission hat den Auftrag, bis Dezember ein Sparpaket im Umfang von bis zu 1,5 Billionen Dollar zur Verringerung der Staatsverschuldung auszuarbeiten. Erst nach wochenlangen Haushalts-Verhandlungen mit den oppositionellen Republikanern hatte die US-Regierung im Juli eine Zahlungsunfähigkeit verhindern können. Daher bleibt der Regierung wenig Spielraum für ein großes Konjunkturprogramm. Am 8. September will Präsident Obama dennoch in einer Kongressrede Vorschläge zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Stärkung der Wirtschaft unterbreiten.

Die Regierung räumte bei der Veröffentlichung der Wachstumsprognose ein, dass die jüngsten Turbulenzen an den Finanzmärkten nach der Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch die Rating-Agentur Standard & Poor's Spuren hinterlassen hätten. Durch den Sparkurs gehe aber das Haushaltsdefizit schneller zurück als bisher erwartet: Die Regierung peilt 8,8 Prozent im Vergleich zum BIP an, nach zuvor 10,9 Prozent. Im kommenden Jahr soll der Fehlbetrag bei 6,1 Prozent liegen.

Arbeitslosigkeit kommt nicht unter 9 Prozent

Die Regierung rechnet nach eigenen Angaben nach wie vor mit einer vergleichsweise hohen Arbeitslosigkeit: Die Quote soll in diesem Jahr bei durchschnittlich 9,1 Prozent und im kommenden Jahr bei 9,0 Prozent liegen. 2012 stellt sich Obama zur Wiederwahl. Umfragen zufolge sind zwei Drittel der Wähler von seiner Wirtschaftspolitik enttäuscht.

Kurz vor der Veröffentlichung neuer Arbeitsmarktdaten in den USA stieg der Kurs des Euros in Asien leicht an, da ein weiterer Anstieg der Arbeitslosenquote erwartet wird. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,42 Dollar. Händler erwarten in den kommenden Tagen allerdings vor allem wegen der Schuldenkrise einen schwächeren Euro. Der Dollar wurde mit 76,86 Yen gehandelt, nach 76,92 Yen in den USA. Der Schweizer Franken notierte zum Euro mit 1,13.

In der vergangenen Woche hatte die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) wegen der Wirtschaftsflaute weitere massive Konjunkturhilfen in Aussicht gestellt. Die Fed sei bereit zu handeln, um die Konjunktur zu stärken, sagte Fed-Chef Ben Bernanke. Ihr stünden dafür zahlreiche Instrumente zur Verfügung. Konkrete Maßnahmen kündigte er aber nicht an.

An den Finanzmärkten war vor der Rede über eine weitere geldpolitische Lockerung in den USA spekuliert worden. Eine Möglichkeit für die Notenbank, die Konjunktur anzuregen, wäre, das Programm zum Ankauf von Staatsanleihen neu aufzulegen. Die Fed würde damit die Geldumlaufmenge erhöhen und die Märkte mit Dollar fluten.