Der Windpark Borne in Sachsen-Anhalt ist für Jan Büsing ein gutes Geschäft. Hier, in der Nähe von Magdeburg, drehen sich mehr als 40 Windräder und produzieren Ökostrom. Büsing leitet bei der Deutschen Windtechnik die Abteilung Repowering – also den Ersatz alter Windräder durch neue, leistungsstärkere Anlagen.

Gleich 19 Windräder ließ Büsing im Sommer in Borne abbauen und per Schwerlasttransport abtransportieren. Mehr als 100.000 Euro verdiente er – mit jedem Windrad. Jetzt drehen sich die ausgemotteten Mühlen in Polen, Bulgarien und anderen osteuropäischen Ländern. "Dieses Jahr werden wir mindestens 60 gebrauchte Windräder verkaufen", sagt Büsing, "der Second-Hand-Markt ist noch lange nicht gesättigt".

Seitdem die Bundesregierung das Repowering fördert, floriert der Markt mit gebrauchten Windräder. Genaue Zahlen über die ausgetauschten Windräder gibt es nicht, auch nicht, wie viele in den Export gehen. Klar ist: Im großen Stil wurden Windräder ab dem Jahr 2000 aufgestellt, mit dem Inkrafttreten des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), das Ökostromproduzenten eine Vergütung je Kilowattstunde garantiert.

Unterstellt man eine Lebenszeit von etwa 15 bis 20 Jahre, dann werden in den kommenden Jahren Tausende Anlagen ausgetauscht. Zurzeit drehen sich in Deutschland rund 21.600 Windräder mit einer installierten Leistung von mehr als 27.200 Megawatt.

In den vergangenen Jahren wurden die abmontierten Windräder überholt und exportiert. "Es gibt einen Markt für Altanlagen vor allem in Osteuropa, dem Baltikum sowie in Afrika", sagt ein Sprecher des Bundesverbands Windenergie. "Bei Letzterem geht es vor allem um einzelne Anlagen mit kleinerer Leistung für Insellösungen." In Osteuropa gebe es eine gute Nachfrage nach günstigen Anlagen. Je nach Modell und Zustand schwanken die Preise, ähnlich wie bei Gebrauchtwagen. Zwischen 10.000 Euro und mehr als einer halben Millionen Euro bringt ein Windrad. Gerade bei kleineren Anlagen zahlen Second-Hand-Käufer so nur einen Bruchteil des Neupreises.

Dirk Nielsen aus Niebüll in Schleswig-Holstein ist schon seit mehr als 15 Jahren in der Windbranche tätig und seit 2008 im Repowering-Geschäft. Er könne sich einen rudimentären Internetauftritt leisten, sein Geschäft laufe nur über persönliche Empfehlungen, sagt er. Und Nielsen wird empfohlen: Mehr als 100 gebrauchte Windräder verkauft er im Jahr, sein Umsatz liegt im einstelligen Millionenbereich.

"Das Geschäft wird allerdings schwieriger", sagt der Unternehmer. Polen, bis vor kurzem der wichtigste Importeur, verschärfe etwa die Netzanschlusskriterien für gebrauchte Windmühlen. Gerade alte Anlagen könnten die strengeren Einspeisestandards aus technischen Gründen nicht erfüllen. Zudem würden auch im Nachbarland die attraktiven Standorte mit guten Windverhältnisse knapp und die Genehmigungen komplizierter. "Investoren wollen dann lieber eine Neuanlage, um die Standorte optimal auszunutzen."

Die Folge: Immer öfter verkauft Nielsen in außereuropäische Staaten, in die USA oder nach Weissrussland. Oder der 44-Jährige ruft inzwischen den Schrotthändler an. "In den kommenden Jahren wird wegen des Repowerings eine große Anzahl Windanlagen anfallen", sagt Nielsen. "Ich sehe kaum eine Chance, die alle weiterzuverkaufen."