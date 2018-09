Der Vorstandschef der Deutschen Bank, Josef Ackermann, hat der Forderung der EU-Kommission nach einer höheren Eigenkapitalquote von Banken widersprochen. "Die aktuelle Rekapitalisierungsdebatte ist kontraproduktiv", sagte Ackermann. Sie signalisiere den Märkten, dass ein Schuldenschnitt in Griechenland wahrscheinlicher werde. Mehr Kapital könnten die Banken derzeit "sicher nicht" von privater Seite bekommen, eine Kapitalaufstockung laufe daher auf weitere Staatshilfen hinaus, was die Schuldensituation verschärfe.

Der Kapitalbedarf für die einzelnen Häuser soll EU-Kreisen zufolge in einem Blitz-Stresstest ermittelt werden. Darin unterstellt die Europäische Bankenaufsicht, dass alle Staatsanleihen der Euro-Krisenländer zu aktuellen Marktpreisen bewertet werden. Alle Institute, die unter diesen Bedingungen nicht mindestens eine harte Kernkapitalquote von neun Prozent erreichen, müssen sich den Plänen zufolge frisches Kapital besorgen.

Ackermann zweifelt an diesem Konzept. "Nicht die Kapitalausstattung der Banken ist das Problem, sondern die Tatsache, dass Staatsanleihen ihren Status als risikofreie Aktiva verloren haben." Der Schlüssel zur Lösung liege daher darin, dass die Regierungen das Vertrauen in die Solidität der Staatsfinanzen wiederherstellten.

"Die Deutsche Bank wird alles tun, um eine Zwangskapitalisierung zu vermeiden", sagte Ackermann. Sie verfüge über ausreichend eigene Mittel, um eine neue Krise zu meistern. Dies könne unter Umständen heißen, "die Bilanzen massiv zu kürzen, vielleicht sogar, sich von Dingen zu trennen, die durchaus im strategischen Interesse der Bank liegen".

Ackermann behauptete, der europäische Bankensektor stünde im Vergleich zur Krise von 2008 wesentlich besser da: Die Institute seien besser kapitalisiert, hätten weniger toxische Papiere und ein ausgefeilteres Risikomanagement. Die Deutsche Bank selbst könne angesichts einer Überschussliquidität von 180 Milliarden Euro "mehrere Monate gut leben, ohne irgendwelche Märkte beanspruchen zu müssen". Der Konzern habe eine Kernkapitalquote von mehr als zehn Prozent. Vorgeschrieben sind derzeit mindestens zwei Prozent.

Auch Sparkassen-Präsident Heinrich Haasis kritisierte die von EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso vorgestellten Pläne. Die Ursache der aktuellen Krise liege darin, dass viele Regierungen zu viele Schulden aufgenommen hätten, und nicht bei den Banken. "Es ist doch eigentlich Unsinn, wenn man nun sagt, die Staaten zahlen ihre Schulden nicht zurück und deshalb geben die Staaten den Banken Geld, damit sie das verkraften können", sagte Haasis im Deutschlandfunk.

Protest gegen "künstliche Verschärfung"

Auch die Chefs der fünf großen deutschen Bankenverbände kritisierten die Kapitalisierungspläne. In einem Brief an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) schreiben sie, es könne "nicht im Interesse der Stabilisierung der Finanzmärkte liegen, durch eine künstliche Verschärfung des Eigenkapitalbegriffs eine vermeintliche Schwäche der europäischen Kreditwirtschaft zu fingieren".

Die Banken sollten nach Ansicht der Verbände ausreichend Zeit bekommen, einen eventuellen Eigenkapitalbedarf zu decken. Erst an zweiter Stelle solle der Staat aktiv werden. Die europäische Bankenaufsicht solle die Risikotragfähigkeit der Banken auf der Grundlage des derzeit gültigen Eigenkapitalbegriffs beurteilen. Die verschärften Eigenkapitalanforderungen, die erst ab 2019 in voller Höhe gelten sollen, dürften nicht vorweggenommen werden.