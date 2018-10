Aus Sorge um eine neue Bankenkrise hat die EU-Kommission von den EU-Mitgliedsländern ein gemeinsames Handeln gefordert. "Wir schlagen den Mitgliedsländern ein abgestimmtes Vorgehen vor, um Banken zu rekapitalisieren und Schrottanleihen loszuwerden, die sie besitzen könnten", sagte EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso dem Fernsehsender Euronews. Das Problem müsse gemeinsam in Angriff genommen werden.

An den Aktienmärkten sorgte die Ankündigung für weiteren Auftrieb. Der deutsche Leitindex Dax lag zwischenzeitlich mehr als 2 Prozent im Plus. In den vergangenen Tagen waren die Sorgen gewachsen, dass die Banken von der Schuldenkrise in Europa mitgerissen werden könnten.

Die Europäische Zentralbank (EZB) kündigte zwei Sonderprogramme zur Stützung der europäischen Banken an. Der EZB-Rat habe entschieden, "zwei langfristige Refinanzierungsoperationen anzustoßen", eine im Oktober mit einer Laufzeit von voraussichtlich zwölf Monaten und eine im Dezember mit einer Laufzeit von voraussichtlich 13 Monaten. Das sagte Notenbank-Präsident Jean-Claude Trichet nach einer Sitzung des EZB-Rates, bei der auch beschlossen wurde, den Leitzins bei 1,5 Prozent zu belassen. Die EZB entschied zudem, erneut Staatsanleihen aufzukaufen.

Trichet schloss zudem aus, dass die EZB bei einer sogenannten Hebelung des Rettungsschirms EFSF (siehe Infobox) mitmacht. Der EZB-Rat halte es nicht für angemessen, "dass die Zentralbank sich an einem Hebel für den EFSF beteiligt", sagte er.

EFSF-Erweiterung Ausweitung des EFSF Der Rettungsfonds EFSF verfügt über ein Ausleihvolumen von 440 Milliarden Euro. Dass der Bundestag einer weiteren Aufstockung zustimmt, ist unwahrscheinlich – schon die Abstimmung über das jetzige Volumen ging denkbar knapp aus. Zugleich ist der Fonds zu klein, um eine Attacke auf Spanien oder Italien abzuwehren. Deshalb hat die Suche nach einem Verfahren begonnen, mit dem der Fonds "gehebelt" werden kann, sodass mit der gleichen eingesetzten Summe mehr Geld bewegt werden kann. Vor dem Brüsseler Gipfel sind noch zwei Varianten in der Diskussion. Beide kommen ohne die Hilfe der Europäischen Zentralbank aus. Das ist ein kleiner Sieg für die Deutschen; Frankreich hätte gerne eine stärkere Rolle der Zentralbank gesehen. Beide jetzt diskutierten Modelle könnten auch nebeneinander existieren. Erste Variante Das erste Modell ist die viel diskutierte Versicherungslösung, die Deutschland ins Spiel gebracht hatte. Dabei garantiert der Rettungsfonds nur für einen Teil der neu ausgegeben Anleihen, etwa für 20 oder 30 Prozent. Bei einem Zahlungsausfall verlöre er nur die Summe, für die er haftet. Die Staatsanleihen würden aber für Anleger attraktiv, weil sie sicherer wären als nicht versicherte Bonds. So mobilisierte der Fonds privates Kapital – das wäre der Hebel – und der ausgebende Staat müsste weniger Zinsen zahlen. Das Volumen des EFSF kann sich durch diesen Kredithebel vervielfachen. Zweite Variante Das zweite Modell besteht im Kern darin, dass die Euro-Länder eine Zweckgesellschaft gründen, in der auch private Investoren Kapital einzahlen können. Diese soll dann Anleihen an die Krisenstaaten begeben. Wer die privaten Investoren sein könnten? Das ist noch unklar.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte bereits am Mittwoch gesagt, Deutschland stehe für Finanzhilfen von Banken bereit, falls dies notwendig sein sollte. Es wird erwartet, dass bereits auf dem EU-Gipfel am 17. und 18. Oktober in Brüssel neue Rettungspakete für die Banken beschlossen werden könnten. "Ich denke, die Zeit drängt – deshalb sollte das auch schnell entschieden werden", sagte Merkel.

Banken misstrauen einander

Die Spannungen am Geldmarkt im Euro-Raum verstärkten sich. Als Gradmesser für das Misstrauen der Institute untereinander gelten die eintägigen Einlagen und Kredite der Banken bei der EZB: Am Donnerstag legten die eintägigen Kredite der Geschäftsbanken bei der EZB deutlich von 1,361 Milliarden Euro am Vortag auf 3,153 Milliarden Euro zu, teilte die EZB mit.

Normalerweise leihen sich die Banken nur ungern kurzfristige Mittel bei der Notenbank, da sie dafür einen hohen Zins von derzeit 2,25 Prozent zahlen müssen. Für die Einlagen erhalten die Banken hingegen einen nur geringen Zins von aktuell 0,75 Prozent. Kurzfristige Mittel leihen sich die Banken normalerweise lieber untereinander zu günstigeren Konditionen am sogenannten Interbankenmarkt aus.

Die schwere Schuldenkrise in Griechenland, Portugal und Irland könnte zu Ausfällen bei den Staatspapieren dieser Länder führen. Infolgedessen müssten die Banken Abschreibungen machen – zulasten ihres Eigenkapitals.

Handel mit Dexia-Aktien nach Kurssturz ausgesetzt

Besonders betroffen ist die französisch-belgische Bank Dexia. Die belgische Börse setzte den Handel mit Aktien des Geldhauses aus, nachdem der Kurs um 17 Prozent gefallen war. Belgische Zeitungen hatten zuvor berichtet, dass die Regierung in Brüssel eine Verstaatlichung des belgischen Teils ansteuere.

Belgien bereitet zusammen mit Frankreich die Aufspaltung von Dexia vor. Klar ist bereits, dass faule Wertpapiere über 95 Milliarden Euro in eine so genannte Bad Bank ausgelagert werden sollen. Auf französischer Seite könnten die beiden staatlichen Banken Caisse des dépôts (CDC) und Postbank die Kredite über 70 Milliarden Euro übernehmen, die Dexia den Gemeinden gewährte.

Die Bank hält große Positionen an Staatsanleihen, deren Wert mehr und mehr verfällt. Belgiens Ministerpräsident Yves Leterme bezeichnete die Einlagen der heimischen Kunden als sicher. Der Staat garantiere den Fortbestand des belgischen Teils von Dexia, sagte er.