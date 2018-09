Der teilweise Schuldenerlass von Banken und Versicherungen für Griechenland hat weltweit für Erleichterung gesorgt. Die G-8-Staaten Kanada und Japan sowie China begrüßten den Schuldenschnitt, zu dem sich der private Finanzsektor auf dem Brüsseler Krisengipfel bereit erklärt hatte. "Das sind Schritte in die richtige Richtung", sagte der kanadische Ministerpräsident Stephen Harper. Die Krise der Euro-Zone bedeute die schwerste Bedrohung für die Erholung der Weltwirtschaft. Japans Finanzminister Jun Azumi sprach von einem "großen Schritt vorwärts".

Auch das wirtschaftlich erstarkende China reagierte vorsichtig positiv. Das Außenministerium in Peking äußerte am Donnerstag die Hoffnung, dass die Ergebnisse das Vertrauen der Finanzmärkte stärkten.

Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten hatten in der Nacht einen 50-prozentigen Schuldenschnitt der Banken für Griechenland erreicht, den gemeinsamen Rettungsfonds EFSF verstärkt und den großen Banken Europas einen Mindestkapitalstock von neun Prozent verordnet (hier das Beschlusspapier).

Griechenlands Premier Giorgos Papandreou sagte, nun könne seine Land die aus der Vergangenheit herrührenden Probleme ein für allemal lösen. Von 2012 an werde Griechenland keine neuen Schulden machen.

Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann zeigt sich mit der Einigung auf einen Schuldenschnitt zufrieden. "Beide Seiten sind aufeinander zugegangen und haben im Interesse Europas einen befriedigenden Kompromiss erzielt", sagte Ackermann, der auch Chef des Internationalen Bankenverbands IIF ist.

Beschlüsse Gipfel Eurorettung Schuldenkrise EFSF 261011 Schuldenerlass Banken und Versicherungen werden stärker an der Entschuldung Griechenlands beteiligt als bisher geplant. Bereits im Juli hatten die Staaten der Euro-Zone beschlossen, die Privatgläubiger mit einem freiwilligen Abschlag auf griechische Staatsanleihen von 21 Prozent zu beteiligen. Nun sind es 50 Prozent. Das entspricht etwa 100 Milliarden Euro der insgesamt 350 Milliarden Euro griechischer Schulden. (Hier das Beschlusspapier des Gipfels). Die Gesamtschulden reduzieren sich nicht ebenfalls um die Hälfte, weil die Papiere, die bei der Europäischen Zentralbank liegen, ihren Wert behalten. Der Schuldenschnitt wird über einen "freiwilligen" Anleihetausch organisiert: Die Banken und Versicherungen tauschen dabei ihre Anleihen in Bonds mit geringerem Nennwert. Im Gegenzug garantiert der Staat mit bis zu 30 Milliarden Euro für die neuen Staatspapiere. Durch den Schuldenschnitt soll die Schuldenquote Griechenlands bis zum Jahr 2020 auf 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesenkt werden. Derzeit beträgt der Wert 160 Prozent. Rettungsfonds EFSF Die Wirkung des Rettungsfonds EFSF wird mit einem sogenannten Hebel auf eine Billion Euro vervielfacht. Derzeit kann der Fonds 440 Milliarden Euro Kredite absichern. Der EFSF wird nun teilweise das Risiko eines Zahlungsausfalls für Schuldtitel gefährdeter Euro-Staaten übernehmen. Er wird damit zur Versicherung für Anleihen, die Schuldenstaaten ausgeben. Zudem soll ein neuer Sonderfonds entstehen, an dem sich der Internationale Währungsfonds (IWF) beteiligt. Dieser Fonds investiert dann in Anleihen, die der EFSF ebenfalls zum Teil absichert. Dabei könnten auch ausländische Investoren wie Staatsfonds aus China mitmachen. Banken-Rekapitalisierung Führenden Banken Europas müssen sich gut 106 Milliarden Euro neues Kapital besorgen. Nur so kann die Branche nach Berechnungen der Europäischen Bankenaufsicht den Schuldenerlass verkraften. Deutsche Banken brauchen demnach rund 5,2 Milliarden Euro neues Kapital, die griechischen Banken etwa 30 Milliarden Euro. Die spanischen Banken müssen sich 26,16 Milliarden und die italienischen Banken 14,77 Milliarden Euro beschaffen. Der Bedarf französischer Institute wird mit 8,84 Milliarden veranschlagt.

Auf dem EU-Gipfel war entschieden worden, die Forderungen der privaten Gläubiger aus griechischen Staatsanleihen um 50 Prozent zusammenzustreichen – als freiwillige Maßnahme, wie es hieß. Der Chef der Euro-Länder, Luxemburgs Premier Jean-Claude Juncker, sagte auf die Frage, warum sich die Banken darauf eingelassen hätten: "Weil ihnen nichts anderes übrig blieb."

Von Analysten kam ebenso grundsätzliche Zustimmung. Damien Boey von der Bank Credit Suisse machte aber auf Unklarheiten aufmerksam: "Der Teufel steckt im Detail", sagte er. Der Hebelungsmechanismus des Fonds EFSF sei unklar. Zudem sei nicht sicher, dass das Finanzvolumen ausreiche. Auch fehle die Europäische Zentralbank im Bunde. "Sollte die EZB nicht bereit sein, mit ihrem Geld den Rettungsfonds aufzupeppen, dann haben wir ein Problem." Jeremy Friesen von Société Générale sagte, die Lösung der Probleme werde noch lange dauern.

Die Börsen in Europa reagierten positiv auf die Brüsseler Einigung. In Frankfurt am Main eröffnete der Deutsche Aktienindex 3,43 Prozent höher. Auch in London, Paris, Mailand und Madrid lagen die Kurse am Morgen im Plus. Positive Signale gab es auch schon aus den USA und aus Asien.