Es war kurz vor vier Uhr heute Nacht, als die Regierungschefs in Brüssel ihre Einigung verkündeten. Die Börsen in Asien hatten schon geöffnet, und man kann sagen, dass es ein gutes Zeichen war, dass sich die Politiker davon nicht haben irritieren lassen. Genau so wie es richtig war, den jüngsten EU-Gipfel erst zu verschieben und dann in zwei Teile zu zerlegen, statt zu riskieren ohne Ergebnis auseinander zu gehen. Auch wenn dieses Hin und Her die Märkte vorübergehend irritiert hat.

Das ist die wichtigste Lehre aus den vergangenen Monaten: Die Politik muss zwar verstehen, wie die Finanzmärkte ticken. Aber sie wird die Auseinandersetzung mit ihnen nicht bestehen, wenn sie deren Spielregeln kopiert. Firepower oder Bazooka , das ist die Sprache des Militärs, die die Wirtschaft übernommen hat. Die Märkte sind immer schneller und unberechenbarer geworden. Gute Politik ist das Gegenteil davon.

Beschlüsse Gipfel Eurorettung Schuldenkrise EFSF 261011 Schuldenerlass Banken und Versicherungen werden stärker an der Entschuldung Griechenlands beteiligt als bisher geplant. Bereits im Juli hatten die Staaten der Euro-Zone beschlossen, die Privatgläubiger mit einem freiwilligen Abschlag auf griechische Staatsanleihen von 21 Prozent zu beteiligen. Nun sind es 50 Prozent. Das entspricht etwa 100 Milliarden Euro der insgesamt 350 Milliarden Euro griechischer Schulden. (Hier das Beschlusspapier des Gipfels). Die Gesamtschulden reduzieren sich nicht ebenfalls um die Hälfte, weil die Papiere, die bei der Europäischen Zentralbank liegen, ihren Wert behalten. Der Schuldenschnitt wird über einen "freiwilligen" Anleihetausch organisiert: Die Banken und Versicherungen tauschen dabei ihre Anleihen in Bonds mit geringerem Nennwert. Im Gegenzug garantiert der Staat mit bis zu 30 Milliarden Euro für die neuen Staatspapiere. Durch den Schuldenschnitt soll die Schuldenquote Griechenlands bis zum Jahr 2020 auf 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesenkt werden. Derzeit beträgt der Wert 160 Prozent. Rettungsfonds EFSF Die Wirkung des Rettungsfonds EFSF wird mit einem sogenannten Hebel auf eine Billion Euro vervielfacht. Derzeit kann der Fonds 440 Milliarden Euro Kredite absichern. Der EFSF wird nun teilweise das Risiko eines Zahlungsausfalls für Schuldtitel gefährdeter Euro-Staaten übernehmen. Er wird damit zur Versicherung für Anleihen, die Schuldenstaaten ausgeben. Zudem soll ein neuer Sonderfonds entstehen, an dem sich der Internationale Währungsfonds (IWF) beteiligt. Dieser Fonds investiert dann in Anleihen, die der EFSF ebenfalls zum Teil absichert. Dabei könnten auch ausländische Investoren wie Staatsfonds aus China mitmachen. Banken-Rekapitalisierung Führenden Banken Europas müssen sich gut 106 Milliarden Euro neues Kapital besorgen. Nur so kann die Branche nach Berechnungen der Europäischen Bankenaufsicht den Schuldenerlass verkraften. Deutsche Banken brauchen demnach rund 5,2 Milliarden Euro neues Kapital, die griechischen Banken etwa 30 Milliarden Euro. Die spanischen Banken müssen sich 26,16 Milliarden und die italienischen Banken 14,77 Milliarden Euro beschaffen. Der Bedarf französischer Institute wird mit 8,84 Milliarden veranschlagt.

Natürlich gibt es Situationen, in denen auch die Politik schnell, sogar sehr schnell reagieren muss. Im Herbst 2008 war das so, als die US-Bank Lehman Brothers kollabierte. Aber wenn es sich bei der aktuellen Krise im Kern um eine Staatsschuldenkrise handelt, dann wird sie nur gelöst werden können, wenn die Politik umsichtig und nachhaltig agiert. Die Probleme in Griechenland und anderswo sind nicht binnen 24 Stunden entstanden. Sie werden auch nicht innerhalb von 24 Stunden beseitigt werden.

Man habe "die Probleme ein Stück weit einer Lösung zugeführt", hat Angela Merkel heute Nacht in Brüssel gesagt. Das ist ihre unnachahmliche Diktion. Keine Frage, würde man zurückspringen ins Frühjahr 2010, als die Krise mit Griechenland begann, würde auch Merkel manches anders machen. Die europäische Politik der vergangenen anderthalb Jahre war viel Versuch und viel Irrtum. Aber in den vergangenen Wochen hat sie immer mehr richtig gemacht, das gilt auch für die Beschlüsse dieses EU-Gipfels. Es ist richtig, den Schuldenschnitt für Griechenland jetzt vorzunehmen, und es ist auch richtig, ihn erst jetzt vorzunehmen, da die Auswirkungen kalkulierbar scheinen. Es ist richtig, den Banken ein höheres Eigenkapital vorzuschreiben und die notwendigen Mittel hierfür zuerst in den Mitgliedsstaaten zu suchen. Und es ist richtig, von gefährdeten Staaten wie Italien und Spanien weitere Reformen zu verlangen, auch wenn die diplomatischen Umgangsformen dabei mitunter auf der Strecke bleiben.

Am unwägbarsten sind die Beschlüsse zur Ausweitung (auf Finanzdeutsch: Hebelung) des Rettungsschirms EFSF. Diese Beschlüsse sind das Ergebnis vieler Rücksichtnahmen, nicht zuletzt auf Deutschland, das die zur Verfügung gestellten Mittel partout nicht erhöhen wollte. Ob der Kompromiss, der nun gefunden ist und in den nächsten Wochen ausbuchstabiert werden muss, mehr in die Kategorie Versuch oder Irrtum fällt, lässt sich schwer absehen.

Überhaupt ist dies die zweite Lehre der vergangenen Monate: Es gibt in dieser Krise nur wenig Gewissheiten, dafür viel Besserwisserei. Selten ist die Differenz zwischen der Verantwortung, die die Politiker tragen, und der Leichtfertigkeit, mit der viele Kritiker argumentieren, so groß gewesen wie in dieser Krise. "Alles falsch", lautet das Leitmotiv, mit dem das politische Krisenmanagement öffentlich begleitet wird. Die Regierungschefs waren am vergangenen Wochenende noch gar nicht in Brüssel eingetroffen, geschweige denn, dass sie begonnen hätten zu verhandeln, da vermeldete Spiegel Online bereits: "Neuer Schuldenschnitt wird Griechenland nicht retten". Auch auf ZEIT ONLINE ist heute zu lesen, dass die Gipfelbeschlüsse nur ein "Pyrrhussieg" für die Politik seien.

Und was ist, wenn es doch klappt? Erfolg oder Misserfolg der Politik lassen sich nicht an der Börsenentwicklung einen Tages ablesen. Na klar, das gilt auch jetzt, da die Kurse erst einmal steigen.