Eine knappe Woche wurde in Brüssel verhandelt – mit Erfolg? Das kommt auf die Sichtweise an. Politisch ist ein Durchbruch gelungen. Insbesondere die Deutschen haben alle ihre Ziele erreicht. Griechenland bekommt einen Schuldenschnitt, der Rettungsfonds wird aufgestockt aber ohne Beteiligung der Europäischen Zentralbank, die Banken erhalten frisches Kapital und eine Arbeitsgruppe soll prüfen, inwieweit durch Änderungen der europäischen Verträge eine bessere Haushaltskontrolle in Europa möglich ist. Man kann sich vorstellen, wie die Kanzlerin hierzulande dafür gelobt werden wird, den Banken bei den Verhandlungen über den Schuldenschnitt endlich einmal gezeigt zu haben, wo der Hammer hängt.

Die ökonomische Bilanz ist weniger erfreulich. Es hat Fortschritte gegeben. Dass sich Italien unter dem Druck der Europäer zu Reformen verpflichtet ist ein solcher. Doch die entscheidende Frage ist nicht, ob sich Angela Merkel durchgesetzt hat oder Josef Ackermann. Sondern wie die Investoren darauf reagieren, dass sie sich möglicherweise mit der deutschen Kanzlerin in einem Zimmer wiederfinden, wenn Italien oder Spanien Zahlungsprobleme bekommt. Gut möglich, dass sie diese Situation vermeiden wollen und deshalb gar nicht erst in Spanien oder Italien investieren.

Dann wäre der Verhandlungserfolg ein Pyrrhussieg – und der Steuerzahler müsste für die Härte gegenüber den Banken bezahlen, weil dann auf einmal der Rettungsfonds die Italiener finanzieren müsste. Die Europäer sind sich dieser Gefahr bewusst und betonen deshalb in ihrer Abschlusserklärung, dass Griechenland ein Einzelfall sei. Die Frage ist, wie viel dieses Versprechen angesichts so vieler gebrochener wert ist.

Beschlüsse Gipfel Eurorettung Schuldenkrise EFSF 261011 Schuldenerlass Banken und Versicherungen werden stärker an der Entschuldung Griechenlands beteiligt als bisher geplant. Bereits im Juli hatten die Staaten der Euro-Zone beschlossen, die Privatgläubiger mit einem freiwilligen Abschlag auf griechische Staatsanleihen von 21 Prozent zu beteiligen. Nun sind es 50 Prozent. Das entspricht etwa 100 Milliarden Euro der insgesamt 350 Milliarden Euro griechischer Schulden. (Hier das Beschlusspapier des Gipfels). Die Gesamtschulden reduzieren sich nicht ebenfalls um die Hälfte, weil die Papiere, die bei der Europäischen Zentralbank liegen, ihren Wert behalten. Der Schuldenschnitt wird über einen "freiwilligen" Anleihetausch organisiert: Die Banken und Versicherungen tauschen dabei ihre Anleihen in Bonds mit geringerem Nennwert. Im Gegenzug garantiert der Staat mit bis zu 30 Milliarden Euro für die neuen Staatspapiere. Durch den Schuldenschnitt soll die Schuldenquote Griechenlands bis zum Jahr 2020 auf 120 Prozent des Bruttoinlandsprodukts gesenkt werden. Derzeit beträgt der Wert 160 Prozent. Rettungsfonds EFSF Die Wirkung des Rettungsfonds EFSF wird mit einem sogenannten Hebel auf eine Billion Euro vervielfacht. Derzeit kann der Fonds 440 Milliarden Euro Kredite absichern. Der EFSF wird nun teilweise das Risiko eines Zahlungsausfalls für Schuldtitel gefährdeter Euro-Staaten übernehmen. Er wird damit zur Versicherung für Anleihen, die Schuldenstaaten ausgeben. Zudem soll ein neuer Sonderfonds entstehen, an dem sich der Internationale Währungsfonds (IWF) beteiligt. Dieser Fonds investiert dann in Anleihen, die der EFSF ebenfalls zum Teil absichert. Dabei könnten auch ausländische Investoren wie Staatsfonds aus China mitmachen. Banken-Rekapitalisierung Führenden Banken Europas müssen sich gut 106 Milliarden Euro neues Kapital besorgen. Nur so kann die Branche nach Berechnungen der Europäischen Bankenaufsicht den Schuldenerlass verkraften. Deutsche Banken brauchen demnach rund 5,2 Milliarden Euro neues Kapital, die griechischen Banken etwa 30 Milliarden Euro. Die spanischen Banken müssen sich 26,16 Milliarden und die italienischen Banken 14,77 Milliarden Euro beschaffen. Der Bedarf französischer Institute wird mit 8,84 Milliarden veranschlagt.

Die Staatschefs wollen die von der Umschuldung in Griechenland ausgehende Ansteckungsgefahr dadurch eindämmen, dass der Rettungsfonds in die Lage versetzt wird, über eine Teilabsicherung von Staatsanleihen mit dem eingesetzten Kapital eine größere Summe zu bewegen. Doch ob sich die Investoren angesichts der Risiken durch eine Teilkaskoversicherung anlocken lassen, ist fraglich. Und der Fonds ist ein schwerfälliges Instrument: Die Mitgliedsstaaten müssen jedem Hilfsprogramm zustimmen, in Deutschland sogar ein Parlamentsausschuss. Die Brandmauer ist also ziemlich löchrig.

Ein weiteres Problem: Die Banken sollen ihre Engagements besser absichern, um Verluste in ihren Staatsanleiheportfolios verkraften zu können. Gelingt es ihnen nicht, selbst Kapital aufzutreiben, werden sie vom Staat zwangskapitalisiert. Doch dafür bekommen sie bis Mitte des kommenden Jahres Zeit. Das bedeutet, dass alle Banken versuchen werden, ihre Engagements zu verringern – also Anleihen auf den Markt zu werfen und Kredite zu verknappen – damit sie so die Kapitalzufuhr vermeiden können. Damit ist der Plan im schlimmsten Fall ein Rezept für eine Kreditklemme.

Die übermäßige Verschuldung und die wirtschaftlichen Ungleichgewichte im Währungsraum lassen sich nicht durch Finanztricks oder Rettungsschirme beseitigen, sie erfordern nationale Kraftanstrengungen. Doch das allein reicht nicht aus. Denn seit die Europäer Staatspleiten innerhalb ihrer Grenzen erlauben, sind die Mitgliedsländer der Euro-Zone dem Kapitalmarkt schutzlos ausgeliefert. Jeder souveräne Staat kann zur Not auf seine Zentralbank zugreifen, um einen Käuferstreik verängstigter Investoren zu überbrücken, die mit einer Pleite rechnen. Die Euro-Länder können das nicht. Sie haben keine eigene Zentralbank mehr, der Rettungsfonds kann die Aufgabe nicht übernehmen und gemeinsame Euro-Anleihen sind politisch nicht durchsetzbar.

Dieses Grundproblem der Währungsunion hat der Gipfel nicht gelöst. So bleibt wie schon zuvor nur die Europäische Zentralbank , um das Feuer auszutreten. Sie wird sich nicht wie geplant aus dem Rettungsgeschäft zurückziehen können. Die Zukunft Europas liegt jetzt in den Händen von Mario Draghi.