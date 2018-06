Der scheidende Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Jean-Claude Trichet, hat die führenden Wirtschaftsmächte der Welt zu Reformen aufgerufen. "Wir erleben gegenwärtig die schwerste globale Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs", sagte Trichet in den ARD-Tagesthemen. Die weltweit führenden Volkswirtschaften müssten daher ihre Strategien überprüfen: "Das gilt für die USA, das gilt für Japan, und das gilt auch für Europa".

Der Euro sei "nach wie vor eine glaubwürdige und stabile Währung", für die Finanzsysteme gebe es jedoch nicht genügend Kontrollmaßnahmen. "Die Währung ist nicht das Problem, die EZB ist nicht das Problem, sondern die Fiskalpolitik, die Wettbewerbspolitik und die Strukturreformen", sagte Trichet.

Die EZB will den Banken mit neuen Milliardenhilfen helfen. Trichet kündigte am Donnerstag bei seiner letzten großen Ratssitzung als EZB-Chef an, die Zentralbank werde ein Ankaufprogramm für Pfandbriefe und andere gedeckte Anleihen in Höhe von 40 Milliarden Euro auflegen. Da der Geldmarkt zuletzt angespannt war, könnten die Banken sich zudem über neue langfristige Kreditlinien bei der EZB mit Liquidität versorgen.

Trichet sagte, der Zinssatz werde bei 1,5 Prozent bleiben. Es sei auch "ausgiebig über das Für und Wider" einer Kappung diskutiert worden. Damit ließ er die Tür offen für eine Zinssenkung unter seinem Nachfolger Mario Draghi, der Trichet Anfang November ablöst.

Die EZB hatte 2011 zwei Mal die Geldpolitik gestrafft, um der anziehenden Inflation Paroli zu bieten. Nachdem die Teuerungsrate zuletzt auf 3,0 Prozent zulegte, wird sie laut Trichet nach einigen Monaten wieder abebben und unter die Inflationsmarke der EZB von knapp 2,0 Prozent fallen.

Zinssenkung aufgeschoben

Eine Zinswende kommt nach Meinung von Ökonom Holger Schmieding von der Berenberg Bank daher in den nächsten Monaten in Sicht. "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben", sagte auch Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer. Er rechnet mit einer Zinssenkung gegen Jahresende.

Im Hinblick auf die Entwicklung der Wirtschaft äußerte Trichet sich zurückhaltend. Der Ausblick für die Wirtschaft bleibe vor allem von großer Ungewissheit und stärkeren Abwärtsrisiken geprägt. Zugleich werde das reale Wachstum nur "sehr moderat ausfallen", sagte er.

Bankenkrise soll abgewehrt werden

Bundeskanzlerin Angela Merkel drang auf eine rasche europäische Entscheidung über eine Rekapitalisierung der Banken. Damit solle eine Bankenkrise wie 2008 abgewehrt werden. Zugleich will die Kanzlerin den weltweiten Kapitalfluss schärfer kontrollieren und regulieren, um das internationale Währungssystem "stabiler und widerstandsfähiger" zu machen. Vorschläge dazu würden dem G-20-Treffen am 3. und 4. November in Cannes vorgelegt, sagte sie.

Über die drohende Bankenkrise sagte Merkel, die Politik müsse den Rat der Fachleute "sehr ernst nehmen". Diese kämen mehr und mehr zur Überzeugung, dass eine Kapitalaufstockung nötig sei. "Ich glaube, wenn die Notwendigkeit dafür besteht, dann ist es vernünftig investiertes Geld", sagte sie. Zunächst aber sollten die Banken selbst zusehen, wie sie an ausreichend Kapital kämen.



Merkel betonte, der erweiterte Euro-Rettungsschirm EFSF habe "noch eine Menge von Ressourcen". Bislang seien nur zehn Prozent gebunden. Über den Schirm könne einem Land jedoch nur geholfen werden, wenn es den gesamten Euro-Raum gefährde und seine Banken nicht selbst stabilisieren könne.