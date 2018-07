Angesichts des hohen Finanzbedarfs in der Euro-Schuldenkrise prüfen die Europäer, das kapitalstarke China um Hilfe zu bitten. Die Regierung in Peking könne Mittel für einen Sonderfonds bereitstellen, um die Wirkung des Euro-Rettungsschirms EFSF zu erhöhen, sagten EU-Diplomaten beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs in Brüssel. "China sei interessiert", sagte ein Diplomat. Allerdings seien einige Mitgliedstaaten "skeptisch".

Die Einbindung Chinas könnte den Europäern helfen, den Schutzwall für überschuldete Euro-Staaten zu erhöhen. Dabei soll die Wirkung des 440 Milliarden Euro umfassenden Euro-Rettungsfonds über einen finanztechnischen Hebel um ein Vielfaches vergrößert werden.

Wegen der sich zuspitzenden Lage im hochverschuldeten Griechenland tagten seit Freitag erst Europas Finanzminister, am Sonntag kamen dann die Staats- und Regierungschefs zusammen. Das Treffen blieb erwartungsgemäß ohne konkrete Ergebnisse, Beschlüsse sollen erst auf einem weiteren Treffen am Mittwoch fallen. Bis dahin wird weiter nach einer umsetzbaren Lösung gesucht. Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy – zwei Meinungsführer unter den Euro-Staaten – beantworteten am Abend gemeinsam Fragen der Presse.

Für die Stärkung des Rettungsfonds diskutierten die Gipfelteilnehmer zwei Optionen. Eine davon ist eine Versicherungs- oder Hebellösung: Dabei sollen Investoren zum Kauf von Staatsanleihen geschwächter Euro-Länder ermutigt werden, indem der Fonds im Notfall einen Teil des Verlusts übernimmt. Da der Fonds nur einen Teil absichert, könnte er so den Kauf von Staatsanleihen in Billionenhöhe ermöglichen.

Die zweite Option ist ein bei dem Fonds angesiedelter Sonderfonds mit Mitteln, die nicht von den Euro-Ländern stammen. Hier könnte China ins Spiel kommen. Der Sonderfonds nutzt dieses eingezahlte Kapital, um noch mehr Geld am Kapitalmarkt aufzunehmen und damit Anleihen aufzukaufen. Beide Modelle ließen sich laut EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy auch kombinieren.

EFSF-Erweiterung Ausweitung des EFSF Der Rettungsfonds EFSF verfügt über ein Ausleihvolumen von 440 Milliarden Euro. Dass der Bundestag einer weiteren Aufstockung zustimmt, ist unwahrscheinlich – schon die Abstimmung über das jetzige Volumen ging denkbar knapp aus. Zugleich ist der Fonds zu klein, um eine Attacke auf Spanien oder Italien abzuwehren. Deshalb hat die Suche nach einem Verfahren begonnen, mit dem der Fonds "gehebelt" werden kann, sodass mit der gleichen eingesetzten Summe mehr Geld bewegt werden kann. Vor dem Brüsseler Gipfel sind noch zwei Varianten in der Diskussion. Beide kommen ohne die Hilfe der Europäischen Zentralbank aus. Das ist ein kleiner Sieg für die Deutschen; Frankreich hätte gerne eine stärkere Rolle der Zentralbank gesehen. Beide jetzt diskutierten Modelle könnten auch nebeneinander existieren. Erste Variante Das erste Modell ist die viel diskutierte Versicherungslösung, die Deutschland ins Spiel gebracht hatte. Dabei garantiert der Rettungsfonds nur für einen Teil der neu ausgegeben Anleihen, etwa für 20 oder 30 Prozent. Bei einem Zahlungsausfall verlöre er nur die Summe, für die er haftet. Die Staatsanleihen würden aber für Anleger attraktiv, weil sie sicherer wären als nicht versicherte Bonds. So mobilisierte der Fonds privates Kapital – das wäre der Hebel – und der ausgebende Staat müsste weniger Zinsen zahlen. Das Volumen des EFSF kann sich durch diesen Kredithebel vervielfachen. Zweite Variante Das zweite Modell besteht im Kern darin, dass die Euro-Länder eine Zweckgesellschaft gründen, in der auch private Investoren Kapital einzahlen können. Diese soll dann Anleihen an die Krisenstaaten begeben. Wer die privaten Investoren sein könnten? Das ist noch unklar.

Eine weitere, von Frankreich zeitweise vertretene Option zur Stärkung des Rettungsfonds war die Einbeziehung der europäischen Zentralbank. Präsident Sarkozy gab sie jedoch am Wochenende auf und lenkte zugunsten anderer Wege ein. Auch eine Banklizenz für den EFSF, die diesem eine Refinanzierung bei der EZB erlauben würde, scheidet aus.