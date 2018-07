Griechenland erhält internationale Kredite in Höhe von acht Milliarden Euro ausbezahlt. Das teilten die Euro-Finanzminister nach ihren Beratungen in Brüssel mit. Das Geld stammt aus einem Hilfspaket von EU und IWF in Höhe von 110 Milliarden Euro. Von der jetzt ausbezahlten Tranche entfallen auf die Euro-Länder 5,8 Milliarden Euro, den Rest übernimmt der Internationale Währungsfonds (IWF). Seine Zustimmung steht noch aus.

Mit der Entscheidung folgen die Euro-Finanzminister einer Empfehlung der sogenannten Troika aus EU-Kommission, Europäischer Zentralbank und IWF. Die Euro-Finanzminister stellten in ihrer Erklärung jedoch fest, dass sich Griechenlands Wirtschafts- und Finanzlage seit der letzten Überprüfung "verschlechtert hat". Die Herausforderungen für das Land blieben groß.

Das jüngst verabschiedete Sparpaket werteten die Minister als positives Signal. Am Donnerstag hatte das griechische Parlament weitere Sparmaßnahmen beschlossen, darunter Lohnkürzungen und Stellenstreichungen im öffentlichen Dienst sowie Steuererhöhungen.